Ornella Muti e la figlia Naike dai carabinieri “è tutta colpa sua”

Finisce dai carabinieri la figlia di Ornella Muti, Naike Rivelli, le sue frecciatine verso Barbara D’Urso hanno passato ogni limite

Da qualche tempo le frecciatine fra Naike Rivelli a Barbara D’Urso sono sempre più frequenti. Anche la madre Ornella Muti ha calcato la mano e insieme alla figlia ne ha dette di tutti i colori a Barbara. Ma cosa è successo? Pare che Naike abbia oltrepassato i limiti della legalità e la conduttrice ha preferito andare per vie legali.

A rivelarlo è la stessa figlia di Ornella Muti, che ha parlato della denuncia da parte della conduttrice ma di non sapere però quale sia l’accusa. Ad ogni modo, anche la Muti è stata dai carabinieri di domenica mattina proprio per questa vicenda. In un video postato sui social dalle due donne Ornella Muti ha detto che i figli non si toccano. Tuttavia, pa poiché Barbara sta parlando di Naike lei la protegge.

Ornella Muti difende la figlia Naike

La Muti ribadisce nel video che una mamma amica che denuncia i figli non è una vera amica. Una volta tornate dai carabinieri madre e figlia hanno girato altri video. La Muti non smette di attaccare la conduttrice che tante volte ha detto di essere sua amica. Ornella accusa quindi Barbara di essere cattiva e di non toccare la figlia.

L’attrice ribadisce che spesso parlano a vanvera e dicono cose orribili. Ha anche aggiunto che magari anche la D’Urso avrà pure tante denunce. Anche la figlia Naike Rivelli non se ne tiene e si scaglia contro la conduttrice. La modella ha detto che è stata accusata di aver usato il nome di Barbara D’Urso per farsi pubblicità.

La Muti e Naike contro la D’Urso

Piuttosto, se davvero fosse così, userebbe quello della madre che certamente è più famosa di lei. La sua mamma infatti è nota a livello mondiale e non ha nulla a che vedere con la poca notorietà della conduttrice. Ma lei comunque non ha l’abitudine di sfruttare i nomi degli altri per diventare celebre.

E la Muti ha anche aggiunto che nessuna delle due comunque ha mai fatto nulla del genere. Loro due non sono abituate a questo genere di cose. Inoltre, non è giusto che Naike sia stata denunciata a livello penale. L’attrice non riesce davvero a credere che la conduttrice abbia potuto farle questo. Sicuramente la faccenda non si chiude qui!