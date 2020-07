Isabella Ferrari, l’attrice in una rarissima foto con il figlio, la sera prima degli esami (FOTO)

In una rara foto su Instagram ecco Isabella Ferrari con il figlio Giovanni mentre lo aiuta nello studio, il giovane si sta preparando agli esami di maturità

Bellissima e affascinante, Isabella Ferrari è un’attrice italiana fra le più eleganti e le più brave in assoluto. Nata nel 1964, vanta una gloriosa carriera e si è fatta apprezzare sia al cinema che in teatro per le sue qualità artistiche. L’attrice è anche lei su Instagram e spesso pubblica foto private, che riguardano la sua famiglia.

La Ferrari appare infatti sia col marito che in compagnia dei suoi figli. Di recente ha postato uno scatto in cui veste i panni della professoressa e aiuta il figlio Giovanni a prepararsi agli esami. Il giovane, che compirà 19 anni ad agosto, sta facendo la maturità e quindi la madre gli sta dando una mano. (Continua dopo la foto)

Isabella Ferrari aiuta il figlio Giovanni nello studio

Gli esami del quinto anno lo hanno impegnato molto e anche Isabella gli ha fatto compagnia tendendo una mano. L’attrice non si sottare ai suoi doveri di mamma e aiuta il figlio nello studio, cosa che oltretutto fa con grande piacere. Sembra che anche lei stia vivendo l’emozione di quella che è la notte prima degli esami!

Nel post la Ferrari si trova sua cassa romana e indossa una camicia salmone e un paio di jeans. Il figlio, Giovanni De Maria, sta studiando a torso nudo ed è concentrato a leggere gli appunti di letteratura italiana. L’attrice sta aiutando il figlio perché il giorno dopo deve affrontare la prova davanti alla commissione.

Lo scatto sommerso da tanti like e commenti

La foto è stata subito sommersa da tantissimi like e commenti che hanno piacere ad Isabella. Nella sua frase ha parlato di autori di letteratura come Ungaretti e Leopardi ed è anche apparsa emozionata. Sono stati tanti i fan che le hanno fatto i complimenti per il figlio, dicendo che è bello come lei. Sul social ci sono altre foto di quando Giovanni ha compiuto i 18 anni e la madre lo abbraccia.

Diventata celebre nel film ‘Sapore di mare’ nel 1983 l’attrice ha 3 figli che oramai sono cresciuti. La più grande è Teresa che ha avuto con l’imprenditore Massimo Osti. Nel 2005 ha incontrato Renato de Maria, si sono sposati e hanno avuto due figli, Giovanni e Nina.