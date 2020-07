Filippo Bisciglia fa confessioni a un passo da Temptation Island: retroscena su Manila e Antonella

Mancano solo due giorni alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island e Filippo Bisciglia ha fatto delle confessioni molto interessanti. Nel corso di un’intervista con il magazine TV Sorrisi e Canzoni, il conduttore si è lasciato andare a inediti retroscena su Manila e Antonella.

Nello specifico, pare che il presentatore conoscesse già le due delle protagoniste di questa edizione del reality show. Ad ogni modo, ci ha tenuto a precisare che non si comporterà mai in modo imparziale nei confronti degli altri personaggi. Inoltre, sono stati fatti anche dei riferimenti alle regole anti-Covid adoperate.

Le confessioni di Filippo Bisciglia

Nel corso dell’intervista, Filippo Bisciglia ha svelato alcuni retroscena su Temptation Island. Il conduttore ha ammesso di conoscere già Manila Nazzaro, in quanto amica della sua compagna Pamela Canassa. Anche sulla Elia, però, ha detto di aver avuto modo di conoscerla a Tale e quale show e le è risultata subito simpatica. Il presentatore, infatti, ha ammesso di essere molto felice di trovarla nel cast del reality. Ricordiamo che Antonella si è già resa protagonista di una crisi con il suo compagno Pietro Delle Piane a causa della sua ipotetica infedeltà.

Proprio per tale motivo, ci sono ottimi presupposti che lasciano intendere che questa sia un’edizione molto divertente. In ogni caso, però, Bisciglia ci ha tenuto a chiarire che la sua amicizia con queste due donne non infierirà minimamente con il suo lavoro. Quando sbarca in Sardegna, infatti, si dimentica completamente di chi è realmente ed entra solo nel ruolo di conduttore e guida delle coppie.

Altri dettagli su Temptation Island e commenti dei fan

Filippo Bisciglia, poi, ha ribadito, ancora una volta, anche le regole anti-Covid applicate dalla produzione di Temptation Island. Nel dettaglio, tutti i concorrenti e il cast sono stati sottoposti a test sierologici e poi all’isolamento di due settimane. Questo, dunque, pone in una situazione di assoluta tranquillità tutti i partecipanti che, infatti, potranno avere anche contatti ravvicinati qualora lo desiderassero.

Nel frattempo, sul profilo Instagram del programma è stato pubblicato il conto alla rovescia e i fan non hanno potuto resistere nel commentare. Molti hanno detto di non vedere l’ora di assistere alle avventure dei vari partecipanti. Altri, invece, hanno criticato il cast dicendo che quest’anno si fossero preferite molto di più coppie attempate rispetto ai giovani.