Io e Te, Pierluigi Diaco vuota il sacco: “Ho copiato Mara Venier…”

Pierluigi Diaco ammette di aver copiato Mara Venier

Nel secondo appuntamento settimanale di Io e Te, il padrone di casa Pierluigi Diaco ha avuto il piacere di intervistare due ospiti. Nello studio romano del programma pomeridiano di Rai Uno sono entrate Stefania e la figlia Amanda Sandrelli. Le due donne sono legate dalla passione per la recitazione, infatti sono entrambe attrici e Gino Paoli. Durante l’intervista, all’idea di intervistare madre e figlia, il giornalista ha esclamato: “Ho copiato Mara Venier”.

A quanto pare il presentatore si riferiva all’ultima puntata di Domenica In nella quale la professionista veneziana ha invitato sia Romina Power che Loretta Goggi. Un’idea presa da un programma di successo che questa stagione televisiva che è giunta al termine ha ottenuto un grandissimo successo a livello d’ascolti. Ma andiamo a vederfe nel dettaglio cosa hanno detto le due congiunte.

Intervista doppia a Io e Te

Prendendo spunto della collega Mara Venier, a Io e Te Pierluigi Diaco ha realizzato un’intervista doppia con due grandi del cinema e televisione italiana. Stiamo parlando di Stefania Sandrelli e della figlia Amanda. Le due donne sembrano essersi invertite i ruoli, infatti la prima sembra la figlia e viceversa. Parlando col giornalista, entrambe hanno parlato della loro vita e di un momento molto triste accaduto in passato.

In poche parole Stefania ha menzionato il grande Gino Paoli e il loro allontanamento, ma anche il trasferimento provvisorio della figlia dal padre. “Era un periodo molto difficile. Mamma non mi ha cacciata, avevo capito la situazione anch’io. Mi aveva coinvolto spiegandomi tutto”, ha confessato Amanda nel programma pomeridiano di Rai Uno.

Per Stefania Sandrelli la figlia Amanda somiglia a Gino Paoli

Continua la programmazione di Io e Te che da circa un mese ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo. E se nella giornata di lunedì Pierluigi Diaco ha intervistato Milena Vukotic, mettendola pure in imbarazzo, il giorno seguente ha avuto in studio Stefania ed Amanda Sandrelli.

La chiacchierata a tre è andata avanti senza nessun imprevisto e non sono mancati i momenti di commozione. Poi Stefania ha affermato che nota nessuna somiglianza nella congiunta che avrebbe preso tutto dal padre: “In Amanda c’è molto di Gino”. Ovviamente si riferiva al grande Paoli.