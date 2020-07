Bassotto con busto a pois fa impazzire il web: sembra un incrocio con dalmata

A Dachshund un cucciolo di cane è diventato la star del web per una sua peculiarità fisica. Si tratta infatti di un bassotto con busto a pois. Il suo, anto è infatti bianco con macchie nere, tanto che qualcuno inizialmente può pensare si tratti di un incrocio tra bassotto e dalmata.

La storia di Moo, il cane bassotto con busto a pois

Il cane si chiama Moo e vive a Miami, in Florida con la sia padrona Victoria Hoffman. Il cucciolo ha solo sette mesi, e ad oggi ha già più di 13.000 follower su Instagram. La sua pelliccia pezzata copre gran parte del suo corpo. Il bassotto con busto a poi, ha il viso dello stesso colore e con gli stessi tratti di un comune bassotto.

Ma le sue macchie ingannano, fa endo credere che sia nato da un genitore dalmata. Addirittura la sua padrona Victoria, 24 anni, ha detto che molte persone credono che Moo indossi una sorta di abito per cani perché non hanno mai vista nulla di genere. E infatti lo definisce come un pezzato unico perché ha un aspetto tutto particolare dovuto alle, macchie nere sul suo manto bianco e alla testa nera e marrone chiaro.

Il web pazzo di Moo

Victoria spiega che Moo riceve molti complimenti ovunque vada. Oggi è una vera e propria star dei social media. Ma anche nella vita di tutti i giorni si è guadagnato molti fan. La gente ama il suo manto ma anche la sua personalità divertente. Quando camminano per strada, le persone si fermano a guardarlo e chiedono di fotografarlo. Anche perché è un cucciolo così dolce, che intenerisce con il suo sguardo e il suo modo di fare le feste quando è felice.

Victoria dice di Moo, che adora circondarsi di giocattoli (ne ha uno in ogni angolo della casa). È ghiotto di anguria e di mandorle e adora fare dei sonnellini steso di schiena accucciato sotto il letto.

Anche durante la pandemia di coronavirus, l’amica a quattro zampe di Victoria ha portato gioia a lei e al suo ragazzo. Non li fa mai annoiare, con la sua vena scherzosa e stravagante. La ragazza spiega che da quando vive con il suo ragazzo, ha sempre sperato di poter comprare un cane bassotto. E quando hanno visto Moo se ne sono entrambi innamorati. La coppia non immagina di poter avere una vita senza Moo, che nella sua unicità, è diventato per loro un punto di riferimento.