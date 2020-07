Tina Cipollari in grosse difficoltà: sparito il fidanzato Vincenzo Ferrara

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara si sono lasciati?

Nella stagione di Uomini e Donne da poco terminata, Tina Cipollari aveva iniziato una dieta. A distanza di qualche mese la storica opinionista è tornata in ottima forma, infatti sul suo profilo Instagram è apparsa con molti chilogrammi in meno. E se gran parte degli italiani durante il lockdown si sono dati alla pazza gioia a fare pizze e pane a casa, la vamp frusinate ha continuato a fare la dieta. Stando al magazine Nuovo Tv, da qualche tempo l’ex di Kikò Nalli sta avendo qualche pena d’amore.

Per il settimanale diretto da Riccardo Signoretti tra la Cipollari e il fidanzato Vincenzo Ferrara ci sarebbe in atto una crisi sentimentale. I due sono stati lontani per oltre tre mesi per via della quarantena: lei a Roma con i suoi tre figli e lui a Firenze, sua città natale. Un rapporto a distanza basato solo di video-chiamate e che forse avrebbe creato delle incomprensioni. Inoltre c’è il mistero dello loro presunte nozze. La cerimonia si doveva celebrare lo scorzo marzo ma il Covid-19 ha stravolto i piani della coppia.

L’ultima foto insieme

In una recente intervista, Tina Cipollari ha confessato di aver trascorso tutto il periodo di lockdown lontano dal compagno Vincenzo Ferrara. “Con Vincenzo ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche video-chiamata ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia”, aveva raccontato la storica opinionista di Uomini e Donne.

C’è da dire, però, che dallo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, il noto ristoratore toscano e la vamp frusinate non si sono mostrato insieme. L’ultimo scatto che li vede uno vicino all’altra è stato realizzato proprio in occasione della festa degli innamorati. Per tale ragione in tanti sospettano che tra i due ci siano dei problemi sentimentali.

La dieta di Tina Cipollari

La dieta che sta seguendo Tina Cipollari ha portato i suoi frutti, infatti la vamp frusinate è in ottima forma. Quest’ultima fa cinque pasti giornalieri, ovvero una leggera colazione fatta da pane o fette biscottate con il burro. A metà mattinata l’ex moglie di Kikò Nalli consuma un yogurt magro oppure della frutta.

All’ora di pranzo alterna della carne al pesce insieme a un contorno di verdure. Poi durante il pomeriggio l’opinionista di Uomini e Donne fa uno spuntino con frutta secca oppure olive verdi. Mentre per la cena di nuovo carne o pesce. in pratica la collega di Gianni Sperti non deve consumare la pasta che è ricca di carboidrati.