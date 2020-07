Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia separati: le ragioni dell’allontanamento

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia lontani l’uno d’altra: il motivo

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sono momentaneamente separati. Tranquilli, non c’è nessuna crisi in tatto tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4. Quest’ultimi si sono allontanati solo per questioni professionali. Una distanza che ha fatta scattare immediatamente l’effetto nostalgia. Ad esempio, l’influencer siciliana ha scritto ‘Mi manchi’ sotto un post del valletto di Forum.

Le parole dell’ex moglie di Francesco Sarcina hanno scatenato una serie di reazioni da parte del popolo del web. E se una parte di esse è certo del loro sentimento, altri dicono che questo amore non durerà a lungo perché lei presto lo lascerà. Poi la Incorvaia ha scritto di non temere i competitor, ovvero le spasimanti dell’ex conduttore del daytime di Amici. Andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore.

Paolo a Roma e Clizia a Milano

Come accennato prima i due ex concorrenti del Grande Fratello al momento sono separati. Paolo si trova insieme al padre Massimo nella Capitale, mentre Clizia ha raggiunto Milano per realizzare un nuovo shooting fotografico. Una separazione fisica arrivata dopo giorni di divertimento e relax fatto di tuffi nel mare stupendo di Lampedusa, sole e tanto amore.

Ciavarro e Incorvaia hanno recuperato il tempo trascorso lontani per via del lockdown da Covid-19. I due sembrano essere molto innamorati anche se c’è chi sostiene che il figlio di Eleonora Giorgi molto presto prenderà un brutta batosta. Per tanti follower l’influencer è interessata solo alla popolarità e ai likes.

Francesco Sarcina parla dell’ex moglie Clizia Incorvaia

E a proposito di likes, qualche giorno fa Francesco Sarcina, ex della Incorvaia, è intervenuto telefonicamente a I Lunatici, trasmissione radiofonica di Rai Radio2. Il cantante è tornato a parlare del suo matrimonio fallito con Clizia svelando qualcosa di clamoroso. Secondo lui l’influencere sicula ha una sorta di dipendenza dai likes. La ragione della loro separazione è dovuta a questo.

“Vivevo una vita dove era tutto basato sui like, a un certo punto mi sono rotto le p…”, ha tuonato il leader de Le Vibrazioni. Al momento non è arrivata la replica da parte della diretta interessata. L’ex gieffino è interessata alla sua carriera e al sentimento che prova per il suo Paolo.