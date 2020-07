Loredana Lecciso, Naike Rivelli bollente: “A letto era…”. Bianca Guaccero sconvolta a Detto Fatto

Jonathan Kashanian spiazza Bianca Guaccero

E’ iniziata l’ultima settimana di programmazione di Detto Fatto. La puntata andata in onda martedì è stata molto ricca di argomentazioni. Ovviamente l’ex gieffino ha mostrato la sua SuperClassifica Jon svelando un clamoroso retroscena che riguarda Loredana Lecciso, compagna di Al Bano ma anche Naike Rivelli. Delle frasi che hanno letteralmente sconvolto la padrona di casa Bianca Guaccero.

Quest’ultima, infatti, ha provato ad alzarsi per bloccare Jonathan, ma visto le norme vigenti per la distanza fisica è rimasta seduta al suo posto. “Jonathan ma ti rendi conto di quello che hai appena detto? Non ti puoi fare i fatti tuoi? Non devi dire per forza tutto”, ha esclamato la professionista pugliese. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è acacduto in trasmissione.

L’ex gieffino riporta le parole di Naike Rivelli su Loredana Lecciso

Ovviamente non è la prima volta che a Detto Fatto si parli dei componenti della famiglia Carrisi. Nella puntata di martedì i due conduttori hanno menzionato Loredana Lecciso e il fatto che Al Bano ha dato un soprannome alla sua compagna e madre dei suoi figli.

Subito dopo, però, in studio l’atmosfera si è surriscaldata perché Jonathan ha tirato fuori una vecchia dichiarazione di Naike Rivelli, primogenita di Ornella Muti. Anni fa la 45enne che tra l’altro era fidanzata con Yari Carrisi, disse: “Loredana è tanto bella che a letto non mi dispiaceva per niente”. Le frasi riportate dall’ex gieffino hanno messo in forte imbarazzo la conduttrice pugliese.

Bianca Guaccero sconvolta a Detto Fatto: il motivo

Le affermazioni che tempo fa fece Naike Rivelli su Loredana Lecciso sono sembrate abbastanza ambigue sia a Jonathan Kashanian che a Bianca Guaccero. Infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello ha esclamato: “Io non ho capito niente, hanno avuto un flirt? Le piacerebbe averlo?”.

Mentre la professionista pugliese non ha voluto proseguir eoltre e, rivolgendosi al collega gli ha detto: “Io direi di soprassedere su questa dichiarazione di Naike Rivelli su cui tu indagherai..” . Nonostante sia passato del tempo l’opinionista riuscirà a scoprire qualcosa su tale vicenda? All’epoca tale affermazioni sollevarono un polverone mediatico. La figlia di Ornella Muti è una specialista nelle provocazioni e ne sanno qualcosa tutti coloro che la seguono sul suo profilo Instagram.