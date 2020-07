Sonia Bruganelli furiosa per l’articolo su Laura Freddi: le dichiarazioni sull’ex di Paolo Bonolis [FOTO]

Paolo Bonolis e le parole sulla sua ex Laura Freddi

Chi segue Paolo Bonolis sui social sa perfettamente che durante la quarantena da Covid-19 lui e la moglie Sonia Bruganelli hanno realizzato una serie dirette Instagram. Non solo la coppia ha creato un format che si chiama ‘La stanza del medico’.

In quel periodo i follower hanno chiesto al mattatore di Ciao Darwin e Avanti un altro il suo rapporto con l’ex compagna Laura Freddi e se era disposto a lavorare con lei. Ricordiamo, infatti, ce prima che conoscesse e sposasse l’imprenditrice, il conduttore romano è stato a lungo fidanzato con l’ex ragazza di Non è la Rai. La risposta del collega di Luca Laurenti spiazzò tutti perché ha detto di sì.

La replica di Laura Freddi

Successivamente la stessa Laura Freddi ha pensato di rispondere alle parole affettuose di Paolo Bonolis rilasciando un’intervista su Novella 2000, magazine diretto da Roberto Alessi. In quell’occasione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha menzionato anche la moglie del suo ex, Sonia Bruganelli.

In quell’occasione l’ex ragazza di Non è la Rai ha ringraziato pubblicamente il conduttore romano per le sue parole dette durante una live su Instagram su un eventuale trasmissione da presentare insieme. A tal proposito ha detto: “Paolo e io siamo stati assieme, lo sanno tutti, ma è stato tanto tempo fa. Tra di noi c’è sempre stima e affetto e conosco sua moglie Sonia, anche se non posso dirmi sua amica”.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Da qualche anno Laura Freddi è impegnata sentimentalmente con Leonardo D’Amico e i due hanno messo al mondo la piccola Ginevra. Una bambina che la soubrette desiderava da molto tempo, Quindi, la moglie di Paolo Bonolis può dormire sonni tranquillo perché non c’è nessun rischio per un possibile ritorno di fiamma. Ricordiamo che il padrone di casa di Avanti un altro è felicemente sposato da anni con Sonia con la quale ci ha fatto tre figli.

Tuttavia, la Bruganelli, che è particolarmente attiva sui suoi canali social, ha voluto commentare l’intervista rilasciata dalla Freddi e ripresa da vari portali web. Cosa avrà detto? Solo pochissime parole chiedendosi come mai, dopo tanti anni, si parli ancora di questa storia d’amore del suo attuale marito. Ecco il post: