Gerry Scotti e la compagna Gabriella Perino: arriva una decisone molto importante

Notizie di gossip su Gerry Scotti e Gabriella Perino

Archiviata la conduzione di striscia la Notizia, Gerry Scotti è ufficialmente in vacanza. Il conduttore pavese e la collega Michelle Hunziker hanno presentato il tg satirico anche durante la piena emergenza sanitaria, quindi ora è giusto che abbiano staccato la spina per riposarsi un po’.

Sicuramente zio Gerry trascorrerà le vacanze insieme alla compagna Gabriella Perino. E a proposito di relazioni, nelle ultime ore è iniziata a circolare una notizia molto importate che riguarda la coppia.

Di recente il professionista ha confessato la sua intenzione di portare questa storia d’amore ad uno step successivo, ovvero di sposarsi con lei. Ovviamente si tratta di una decisione forte che deve tenere conto del volere dei figli che entrambi hanno avuto da un matrimonio precedente. Al momento lo stesso presentatore si è preso un po’ di tempo per rifletterci su e non fare le cose affrettate. Andiamo a vedere nel dettaglio qualche curiosità sulla coppia.

Gerry e la compagna Gabriella si sposano? Il rumor

Ovviamente il desiderio di sposare la donna che ama è grande, quindi non è escluso che Gerry Scotti e Gabriella Perino presto potrebbero fare il grande passo. I due sono una coppia a tutti gli effetti da tantissimi anni, condividendo gioie e dolori come tutte le famiglie.

In una recente intervista il conduttore di Caduta Libera ha confessato di essere una persona molto brontolone e pedante, tuttavia questi difetti non sconfortano la sua dolce metà. Una donna cui il professionista pavese non può fare a meno e che protegge dai riflettori. Infatti difficilmente i due fanno vita mondana e appaiono sulle riviste di gossip.

Chi è Gabriella Perino e come ha conosciuto Gerry Scotti?

Gerry Scotti e Gabriella Perino si sono incontrati tanti anni fa mentre accompagnavano i loro figli a scuola. Il conduttore pavese è padre di Edoardo, oggi 28enne avuto dal suo precedente matrimonio. Mentre la sua attuale compagna è madre di Beatrice.

Da quel momento in poi i due non si sono più lasciati intraprendendo una bellissima relazione sentimentale. Una boccata d’ossigeno dopo delle storie d’amore naufragate malamente. Ricordiamo che la compagna del presentatore di Striscia la Notizia è un affermato e conosciuto architetto del capoluogo lombardo.