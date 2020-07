Temptation Island, anticipazioni: un fidanzato inizia a lanciare sedie, ecco le prime immagini

Un piccolo video di anticipazione mostra uno dei fidanzati che lancia una sedia in giardino, che cosa avrà visto? Ecco di cosa si tratta

Temptation Island: un fidanzato inizia a lanciare sedie

Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono già iniziate da un po’ e la prima puntata andrà in onda giovedì 2 luglio. Nel frattempo sono arrivate due anticipazioni molto interessanti proprio dalla pagina ufficiale Instagram del programma. Nella prima si vede un Antonella Elia molto arrabbiata con il suo fidanzato Pietro Delle Piane. Ricordiamolo: ci sono due coppie vip e quattro coppie nip.

La seconda anticipazione, invece, riguarda uno dei fidanzati. In particolare, Andrea, 27 anni, fidanzato di Anna, 37 anni. La coppia era andata nel programma per una motivazione precisa: dopo due anni lei vuole un figlio, lui però non se la sente, ma vuole dimostrarle comunque il suo amore e chiederle tempo.

Ebbene, nel video si vede Andrea che torna nel villaggio, evidentemente dopo un falò, e si lamenta del fatto che la sua fidanzata abbia fatto qualcosa “dopo solo tre giorni”. A quel punto prende una sedia e la lancia per poi dire “Sono troppo per lei, sono troppo”. Insomma, Andrea deve aver visto qualcosa di sconvolgente per reagire così o si tratta di una reazione esagerata? Non manca molto per scoprirlo.

Le sei coppie protagoniste

Le due coppie famose di questa particolare edizione di Temptation Island sono formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Sulla prima, insieme da un anno e tre mesi, ci sono già dei problemi. Mentre alla seconda Manila, dopo tre anni, preferirebbe dare una direzione definitiva.

Per quanto riguarda le quattro coppie nip ci sono, ovviamente, Anna e Andrea, poi Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Sofia e Alessandro. Quest’anno quasi tutti i partecipanti hanno figli da relazioni precedenti e tra loro hanno una differenza d’età importante. Ad esempio, Annamaria e Antonio hanno dieci anni di differenza, lei 43 e lui 33 anni. Lui ha dimostrato immaturità ma vuole far vedere alla sua compagna di essere cambiato.

Valeria e Ciavy si dice abbiano già abbandonato il villaggio. Lei vorrebbe la convivenza dopo 4 anni, lui, invece, trova scuse in continuazione. Sofia ha tradito Alessandro frequentando per sei mesi un’altra persona. Sono a Temptation Island per vedere se questo rapporto può continuare. Che cosa ne pensate delle coppie? Curiosi di vedere questa particolare edizione?