Temptation Island spoiler, Antonella Elia perde le staffe: “Che bastardo” (VIDEO)

Domani, giovedì 2 luglio comincerà Temptation Island, ma sul web stanno già trapelando degli spoiler davvero molto interessanti. Sul profilo Instagram della trasmissione sono trapelati alcuni video spoiler di quanto sta accadendo nei rispettivi villaggi.

Tra le varie clip, quelle che hanno generato particolare sgomento riguardano Antonella Elia. La donna, nel guardare alcuni video inerenti il suo compagno, non ha potuto fare a meno di sbottare furiosa. Vediamo cosa è successo.

Antonella Elia furio9sa a Temptation Island

A un passo dall’inizio della nuova avventura di Temptation Island sono trapelati degli spoiler. Le clip riguardano diversi protagonisti, tra cui Antonella Elia. Tutti i fan, che hanno visto la precedente edizione del GF VIP, sapranno sicuramente che la donna non ha un carattere semplice. Inoltre, è anche alquanto palese a tutti che lei e il suo compagno abbiano avuto dei problemi di coppia molto seri che, in più di un’occasione, li hanno portati a separarsi.

Pertanto, c’era da aspettarsi che in un programma come quello incentrato sulle tentazioni ne sarebbero accadute di tutti i colori. Ad ogni modo, stando a quanto trapelato su Instagram, la Elia si è recata all’interno del “Pinnettu” per essere informata di alcuni comportamenti del suo compagno. La donna, nel vedere le clip, ha esordito dapprima chiedendosi cosa stesse combinando. In seguito, non si è potuta trattenere e lo ha etichettato come un bastardo.

Gli utenti del web commentano lo spoiler

Questi spoiler, dunque, lasciano presumere che gli animi a Temptation Island si siano scaldati già parecchio. Inoltre, si vocifera anche che una coppia abbia lasciato anticipatamente il reality show, stiamo parlando di Valeria e Ciavy. Anche Andrea, inoltre, pare abbia visto qualcosa di poco gradito nei comportamenti della sua fidanzata, pertanto, ha mostrato il suo disappunto e la frustrazione.

Ad ogni modo, tornando alla Elia, molti utenti hanno commentato il video dicendo di aspettarsi che sarebbe accaduto l’inferno sin da subito. Altri, invece, hanno accusato la donna di essersi messa d’accordo con Pietro per creare un po’ di scalpore nel programma. Inoltre, ci sono stati anche molti utenti che hanno palesato una certa impazienza di vedere cosa sia successo tra i due, pertanto, c’è chi ha esortato la produzione a mandare in onda il falò di Antonella sin da subito. In ogni caso non ci resta che attendere la puntata di domani per saperne di più.