Temptation Island: a poche ore dalla prima puntata ecco qualche dettaglio in più sulle coppie protagoniste

Conosciamo meglio i protagonisti di questa edizione mista condotta da Filippo Bisciglia, al timone del programma per il settimo anno consecutivo

Temptation Island: conosciamo meglio le coppie

Quest’anno nell’edizione condotta da Filippo Bisciglia di Temptation Island ci sono due coppie vip e quattro coppie non conosciute. Le coppie vip sono formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Antonella è una nota showgirl che recentemente ha anche partecipato al Grande Fratello Vip. Proprio in quell’occasione ha avuto problemi con Pietro, paparazzato con la sua ex. Dopo aver creduto alla sua buona fede, Antonella vuole capire se sono pronti per il matrimonio.

Manila, invece, ex Miss Italia, conduttrice e inviata televisiva fa coppia con Lorenzo Amoruso, ex calciatore, direttore e opinionista sportivo da tre anni e vorrebbe dare una direzione definitiva a questo rapporto. Poi ci sono le quattro coppie nip che, secondo il conduttore, si riveleranno piene di sorprese.

Qualche dettaglio in più sulle coppie nip

Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato qualche dettaglio in più sulle coppie nip che partecipano a Temptation Island. Valeria, ad esempio, ha conosciuto Ciavy ben 10 anni fa, ma la loro relazione è iniziata 4 anni fa. Adesso che lei ha 30 anni vorrebbe convivere e che lui si prendesse cura di lei e della figlia, ma lui non è pronto. Anna e Andrea, con dieci anni di differenza, hanno idee diverse. Lei ha due figlie ma, dopo due anni e mezzo di storia con Andrea, vorrebbe un matrimonio e un altro figlio. Lui, nonostante la ami moltissimo, chiede tempo.

Poi ci sono Alessandro e Sofia, lui 47 e lei 30 anni. Hanno due figli ciascuno, hanno una storia da 4 anni e mezzo ma non convivono. Lei, per sei mesi, lo ha tradito e adesso vogliono capire se questa storia può andare avanti. Anche Antonio e Annamaria hanno dieci anni di differenza. Stanno insieme da due anni e mezzo, ma lui ha una bambina di 3 anni. Lei deve capire se può fidarsi ancora di lui, dopo che ha combinato qualche pasticcio in passato.

I controlli

Filippo Bisciglia ha assicurato che tutti i partecipanti di Temptation Island hanno fatto più volte il test per il Coronavirus. Inoltre, hanno osservato un periodo di isolamento prima dell’inizio delle riprese. Il viaggio per la Sardegna è stato fatto in tutta sicurezza e i test verranno ripetuti costantemente.

Insomma, tutto è stato messo in sicurezza per prevenire il contagio. La vita che vedremo nel villaggio, dunque, sarà la stessa di sempre. Ci saranno anche le esterne, ovviamente rispettando tutte le nuove norme.