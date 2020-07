Mara Venier, aggiornamenti sulla caduta: “C’ho il terrore”, poi la possibile sanzione dalla Rai (VIDEO)

Un po’ di ore fa, Mara Venier ha pubblicato un video nel quale ha fatto un aggiornamento sulla caduta avvenuta 32 giorni fa. Dopo un mese e due giorni, finalmente, la donna può cominciare a muovere i primi passi.

Nella clip in questione, infatti, la conduttrice è in piedi aggrappata a due stampelle. Poco per volta, però, ha fatto qualche movimento ed ha detto di essere terrorizzata. Ad ogni modo, ad oscurare questo momento così bello, ci ha pensato la Rai, dato che pare abbia deciso di sanzionare la presentatrice, vediamo perché.

Aggiornamenti sulla caduta della Venier

Gli ultimi aggiornamenti sulla caduta subita da Mara Venier sono molto positivi. La presentatrice potrà tornare a camminare nel giro di una decina di giorni. Adesso deve cominciare a fare qualche passo senza sforzarsi troppo in modo da far riabituare la caviglia al movimento e al peso del corso. Il percorso, però, è ancora molto lungo, infatti, la zia Mara ha detto di essere molto impaurita al pensiero di tornare a porre il peso sul piede infortunato.

In ogni caso, grazie all’aiuto del suo medico riuscirà sicuramente a tornare in forma. Dopo la pubblicazione di tale video, molti utenti sono accorsi al di sotto del post per complimentarsi con la padrona di casa di Domenica In. Moltissimi hanno manifestato la loro gioia e vicinanza per la conduttrice. Nel corso del dibattito, poi, sono emersi anche altri dettagli in merito alla tipologia di infortunio. A quanto pare, la Venier si è fratturata l’osso cuboide. (Continua dopo il video)

La Rai contro Mara

Ad ogni modo, al di là degli aggiornamenti sulla caduta, Mara Venier è finita nell’occhio del mirino della Rai. Dopo l’abbraccio dato a Romina Power nell’ultima puntata di Domenica In, il consigliere Laganà si è duramente scagliato contro di lei. Lui, però, non è stato l’unico a manifestare il suo dissenso. Anche Michele Anzaldi, segretario della commissione vigilanza Rai, ha mosso delle accuse molto pesanti.

Nel dettaglio, pare che l’azienda di Viale Mazzini stia valutando l’ipotesi di applicare una sanzione nei confronti della presentatrice per ave ignorato le regole anti-Covid e aver abbracciato in diretta televisiva una sua ospite. Nonostante molti spettatori si siano schierati dalla parte della padrona di casa, i vertici Rai potrebbero essere costretti a prendere dei provvedimenti seri e doverosi.