Gemma Galgani sola e amareggiata, triste dedica su IG (FOTO)

Gemma Galgani sembra non essere particolarmente felice in questo periodo. A dare la conferma del suo stato d’animo un suo scatto postato pochi giorni fa che ha subito allarmato i fan. Mentre il suo corteggiatore Nicola Vivarelli è alle prese con la palestra e i muscoli, la dama di Torino pensa più al lavoro e alla situazione che sta vivendo.

Il lockdown purtroppo ha bloccato i teatri per più di tre mesi e ora le cose pare si stiano un pò movimentando. Gemma Galgani forse è ancora senza lavoro e questo non la fa stare bene.

Gemma Galgani triste e malinconica senza il suo lavoro

Un momento davvero difficile per Gemma Galgani che sta affrontando un’estate da dimenticare. La dama ha deciso di mostrarsi all’interno delle sue storie Instagram davanti al teatro per cui lavora, sottolineando quando la pandemia da Covid-19 abbia bloccato tutto. Il teatro dove lavorava infatti, continua ad essere chiuso senza sapere quando riaprirà. Gemma quindi si trova senza lavoro ma soprattutto molto amareggiata per ciò che sta vivendo.

Si perchè anche la conoscenza con Nicola Vivarelli non sta procedendo alla grande. Alcun e voci parlano di una presunta crisi dovuta ad alcuni atteggiamenti di lui. Gemma Galgani avrà forse capito che Sirius è interessato solo allo spettacolo? Intanto, l’unica certezza è il suo stato d’animo che per adesso non è dei migliori.

Pochi giorni fa, come anticipato in precedenza, la dama ha postato uno scatto davvero malinconico, esprimendo tali parole: “Grande solidarietà per tutti i teatri, con la speranza di non rivedere le poltrone ancora vuote…”. (Continua dopo la foto)