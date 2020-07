“Stanotte ho sognato te e Fabrizio Frizzi su un motorino”: Carlotta Mantovan, il tenero messaggio di una fan [FOTO]

Carlotta Mantovan e le ultime attività social

Carlotta Mantovan e la figlioletta Stella hanno tutta l’estate davanti da passare insieme. Archiviata la stagione televisiva con Tutta Salute, la vedova di Fabrizio Frizzi si sta godendo dei momenti di relax con la persona più importante della sua vita. Nello stesso tempo l’ex modella tiene aggiornati i suoi follower di Instagram postando degli scatti meravigliosi.

Ad esempio, qualche giorno fa a distanza di poche ore la donna ha condiviso un paio di foto che mostrano dei paesaggi e in una di esse si vede di spalle il frutto del suo amore con il conduttore romano. Ma la cosa che ha spiazzato tutti e il commento di un’utente che ha raccontato un suo sogno che aveva per protagonisti Carlotta e il compianto Fabrizio.

Il sogno di una follower

Qualche giorno fa Carlotta Mantovan ha pubblicato uno scatto su Instagram che mostra un paesaggio meraviglioso. Tra i vari commento apparsi sotto il contenuto social, uno in particolare ha colpito il resto dei follower. Una donna, rivolgendosi alla madre di Stella ha scritto che la notte precedente l’ha sognata mentre guidava un motorino insieme a Fabrizio.

I due erano lungo una strada di campagna, in una giornata di sole e Frizzi la cingeva forte la vita perché andava troppo forte, e ridevano a crepapelle. “Ho sentito la voce di Fabrizio che diceva ridendo: Carlotta sei incredibile. Ho visto chiaramente la mano sx di Fabrizio con la fede nuziale. Ridevate tanto. Mi sono svegliata ed è stata una cosa strana per me, non so se ho fatto bene a dirtelo. Mi auguro di non averti offeso. Ciao”, ha raccontato l’utente. (Continua dopo il post)

Carlotta Mantovan e Stella Frizzi insieme alla famiglia di Carlo Conti

Un commento molto forte che ha trovato il pieno appoggio da parte di altri follower di Carlotta Mantovan. Anzi, un’altra seguace ha scritto che anche lei molto spesso sogna il compianto Fabrizio Frizzi.

Nel frattempo la conduttrice di Tutta Salute e la figlia Stella sono state paparazzate da un noto magazine mentre erano in compagnia di Carlo Conti, la moglie e il loro figlioletto. Dopo la porte del presentatore romano i loro rapporti si sono stretti ancora di più diventando una famiglia allargata. Medesima situazione anche con Antonella Clerici e Maelle.