Amici: Timor Steffens esce allo scoperto con la fidanzata, ecco chi è

Il coreografo ha confessato il suo amore per la sua fidanzata sui social, ecco chi è la fortunata

Amici: Timor Steffens è fidanzato

Da due anni Timor Steffens è insegnante di ballo ad Amici di Maria De Filippi. Timor ha iniziato a studiare danza a 18 anni, ha partecipato al talent So You Think You Can Dance nel 2008 classificandosi secondo. Da quel momento ha collezionato successi. È stato scelto per il tour di Michale Jackson This is it, ha lavorato con Madonna e con Chris Brown. Nel 2015 è diventato direttore artistico di The Voice of Italy e dal 2016 è giudice a Dance Dance Dance.

In Italia Timor ha riscosso un grandissimo successo per la sua presenza fisica, ovviamente, ma anche per il suo carattere. Infatti, nei due anni come insegnante nel talent di Canale 5 ha saputo conquistare il pubblico per come ha insegnato e aiutato i giovani talenti. Non solo, ma anche per la sua sincerità e spontaneità.

Per tutte le fan che volevano Timor single, tuttavia, c’è una delusione. Il coreografo, rispondendo alle domande su Instagram, ha dichiarato il suo amore alla sua fidanzata, uscendo così allo scoperto e confermando una volta per tutte la relazione.

Ecco chi è la fidanzata di Timor

Rispondendo ad una domanda di un utente che gli chiedeva quanto amasse la sua fidanzata, Timor ha risposto con un omino dalle braccia lunghissime e poi ha taggato la ragazza: Zoey Ivory. In realtà è una relazione che dura almeno da due anni. Lei è stata Miss Nederland nel 2016 e ha anche partecipato a Miss Universo nello stesso anno. Nel 2017 ha partecipato a Dance Dance Dance ed è proprio lì che ha conosciuto Timor Steffens. (Continua dopo la foto)

In tutto questo tempo, però, la coppia non ha mai ufficializzato la relazione. Venivano paparazzati spesso insieme, dai movimenti social si capiva che c’era una relazione, ma da parte di Timor non è uscito mai nulla. Adesso, invece, il momento è arrivato e Timor non ha più nascosto la sua relazione con Zoey. Che cosa ne pensate di questa coppia? (Continua dopo il post)

Timor ad Amici 20?

Timor Steffens ha ricoperto il ruolo di insegnante di ballo e di giudice per due anni ad Amici e ha stretto dei legami importanti nel talent. Basti considerare la sua amicizia con Stash e il fatto che abbia portato con sè all’estero alcuni ballerini conosciuti nella scuola. Tuttavia, non si sa ancora se il coreografo farà parte del cast della ventesima edizione del talent. Vi piacerebbe?