Ogni Mattina, gelo tra Adriana Volpe e Alessio Viola. Lei lo saluta e lui la ignora: “Sono già litigato” [FOTO]

Adriana Volpe e Alessio Viola conducono Ogni Mattina

Dopo le numerose incomprensioni con Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri, Adriana Volpe sembra avere una gatta da pelare anche a Ogni Mattina, il nuovo format di TV8. Infatti, pare che col collega Alessio Viola non ci sia sintonia e simpatia. Dopo solo una puntata tra i due c’è della maretta? Andiamo a vedere cosa è accaduto nelle ultime ore.

I due professionisti lunedì 29 giugno 2020 hanno esordito col contenitore mattutino di informazione e intrattenimento targato Sky dalle 10.00 alle 14.00, in diretta sul canale 8 del digitale terrestre. Un esordio poco confortate visto che è stato seguito da meno d centomila spettatori e l’1% di share.

Ascolti deludenti per il format mattutino di TV8

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip e nelle trasmissioni Rai di Michele Guardì, Adriana Volpe ha deciso di buttarsi in questa nuova avventura sul piccolo schermo. “Voglio essere me stessa, senza filtri. Voglio essere la vostra voce”, ha confessato l’ex gieffina alla presentazione dell fortmat di TV8.

Nonostante la felicità per l’esordio, nella seconda puntata di Ogni Mattina è accaduto qualcosa di strano che ha coinvolto i due padroni di casa. Nella mattinata di mercoledì i due sono tornati sull’argomento dicendo che tra i due non c’è nessun gelo in atto. (Continua dopo la foto)

Alessio Viola non saluta Adriana Volpe

Alessio Viola nel secondo appuntamento di Ogni Mattina ha esordito in questo modo: “Il problema è la conduzione di coppia, io sono venuto già litigato”. In tanti hanno sospettato che si trattasse solo di una battuta, forse un riferimento al recente scontro tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Altri invece pensano a delle incomprensioni con la collega Adriana Volpe. Infatti, nei primi minuti del format, la l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è corsa verso di lui per salutarlo col gomito, unico modo al tempo del Coronavirus, ma Viola l’ha praticamente ignorata. Avrà avuto una vista? Oppure tra i due c’è qualcosa che non va? Riusciranno Volpe e Viola a far cambiare idea su di loro e sollevare gli ascolti deludenti? Essendo qualcosa di nuovo ed una rete minore bisogna attendere un po’ per vedere i primi risultati.