L’ex dama del trono over ha parlato della frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli e non solo

Uomini e Donne: Cristina Incorvaia contro Nicola Vivarelli

La frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sta continuando. Nicola, con il soprannome Sirius, aveva corteggiato la dama torinese nel nuovo format di Uomini e Donne e poi si è svelato negli studi di Roma con grande sorpresa di tutti: infatti, aveva veramente soltanto 26 anni.

Gemma, convinta che ne avesse di più, ha deciso di continuare comunque a frequentarlo. Nelle ultime settimane di programmazione abbiamo visto una Gemma sempre molto emozionata e presa sentimentalmente dall’ufficiale. Nonostante le parole e i gesti cauti, pare che il tutto stia continuando. Gemma e Nicola sono stati visti insieme più volte a Roma nelle settimane scorse e qualcuno ipotizza di una loro partecipazione a Temptation Island Vip.

Tuttavia, questa storia ha provocato tantissime critiche dentro e fuori lo studio di Maria De Filippi. Un’ex dama del trono over si è aggiunta alla polemica: si tratta di Cristina Incorvaia. Quest’ultima ha parlato al settimanale Mio della nuova coppia. Lei pensa che Gemma sia sensibile e sentimentale, ma anche molto ragazzina. Questo la porta a vivere l’amore in modo adolescenziale. Su Nicola, però, non ha una bella opinione, anzi, è sicura che la stia solamente prendendo in giro.

Il ritorno a Uomini e Donne e i consigli per Temptation Island

Se vi ricordate Cristina a Uomini e Donne, dopo una relazione finita male con Gianluca, aveva iniziato una storia con David Scarantino. Dopo molte liti e incomprensioni, sono usciti dal programma come coppia, hanno iniziato una convivenza e hanno deciso di partecipare a Temptation Island. In quell’occasione lei ha conosciuto Sammy Hassan e questo non è piaciuto a David che ha chiesto il falò di confronto. Dopo un primo chiarimento la coppia ha deciso di lasciarsi.

Ebbene, sembra che adesso Cristina sia pronta a tornare a Uomini e Donne. La dama ha raccontato di avere una nuova consapevolezza di sè e, se l’estate non le porterà novità in campo sentimentale, le piacerebbe tornare nel programma di Maria De Filippi a settembre per mettersi nuovamente in gioco.

Nel frattempo ha anche voluto dare qualche consiglio alle coppie che stanno per partecipare a Temptation Island. Secondo Cristina bisogna essere se stessi, semplicemente, non privandosi delle emozioni e del confronto con gli altri. Che cosa ne pensate di queste ultime dichiarazioni?