GF Vip: Andrea Denver in crisi con la fidanzata? Ecco come stanno davvero le cose

Andrea Denver ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della fidanzata e non solo. Ecco di cosa si tratta

GF Vip: Andrea Denver in crisi con Anna Wolf?

Abbiamo conosciuto meglio Andrea Denver nella quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il modello veronese, che ha ormai una carriera ben avviata negli Stati Uniti e ha lavorato con Madonna e Jennifer Lopez, ha colpito il pubblico per la sua bellezza e per il suo carattere sensibile e riservato. Tuttavia, nonostante i gossip con Adriana Volpe, Elisa De Panicis o Sara Soldati, Andrea ha sempre dimostrato il suo amore alla fidanzata Anna Wolf.

Andrea e Anna si sono conosciuti ad un evento nel 2016 e poi si sono rivisti due anni dopo. Da quel momento non si sono più lasciati e lui è rimasto colpito dalla semplicità di lei che, anche se modella, “chiedeva di mangiare pane e pasta come nulla fosse”. Purtroppo l’esperienza al GF Vip e il periodo di lockdown li ha tenuti separati e continua a farlo, tanto che si è parlato di crisi tra i due.

Non è vero. Come ha detto lo stesso Andrea a Il Vicolo delle News, non c’è assolutamente crisi, solo tanta voglia di riabbracciarsi. Infatti, ancora non possono ricongiungersi per le limitazioni nei voli dovuti al Coronavirus. Questa per loro è una grande prova, ma sembra che i loro sentimenti siano ancora forti.

La verità sui programmi tv

Spesso gli ex gieffini compaiono nei programmi di Barbara D’Urso, cosa che non è mai successa con Andrea Denver. Il modello ha spiegato che collabora con diverse case di moda che da contratto gli hanno vietato di partecipare ad alcuni format televisivi e i programmi di Barbara D’Urso rientrano fra questi.

Per quanto riguarda altri programmi televisivi, Andrea è molto attratto da Pechino Express, che vede come un’avventura molto interessante. Mentre non parteciperebbe mai a Temptation Island con Anna. Il motivo? Vuole tenere ben separati amore e lavoro. Un “mai dire mai”, invece, la risposta ad un probabile trono a Uomini e Donne, ma il modello non pensa che parteciperebbe al programma di Maria De Filippi.

I rapporti con gli ex gieffini

Nell’intervista Andrea ha detto di essere molto amico di Daniele Dal Moro, ex gieffino e tronista di Uomini e Donne. Allo stesso tempo dall’esperienza nel reality continua a coltivare molti rapporti d’amicizia. Sente spesso molti suoi coinquilini e ha partecipato alla reunion che si è tenuta a casa di Fabio Testi.