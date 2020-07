Paura per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, vacanza rovinata: un componente della famiglia scompare nel nulla

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno trascorso degli attimi di vera paura durante la loro vacanza a Ansedonia. La coppia partita per rilassarsi tra sole e relax si è spaventata dopo la scomparsa di un loro componente ‘familiare’.

Si tratta del loro gatto, Boss. Il micio è scappato da casa facendo preoccupare Sonia Bruganelli. La manager si è tanto spaventata che ha voluto sfogarsi sui social, condividendo la brutta esperienza con i suoi follower.

Sonia Bruganelli perde il suo gattino Boss

Sonia Bruganelli si è presa davvero un gran bel spavento. Partita insieme al marito per una vacanza in pieno relax si è ritrovata a cercare notte e giorno il suo gattino. Boss infatti non ne ha voluto proprio sapere e non è stato fermo un attimo.

Sono qui da Ansedonia. Sono due giorni che facciamo su e giù a cercare il gatto. Non ne vuole sapere di rimanere dentro casa, con una villa così grande. Nonostante lui sia stato castrato e non conosca il posto, lui giustamente ha deciso che è più importante la sua libertà. Lui tutti i giorni se ne va in giro. A volte torna, a volte non torna. Questa notte è tornato alle cinque e mezza…”.

Fortunatamente, Sonia Bruganelli è riuscita a ritrovarlo pubblicando la foto del fuggitivo su Instagram. “Ci ha fatto perdere 5 anni di vita oggi”: ma sta bene è tornato a casa, ha scritto. Ovviamente Sonia Bruganelli con le sue parole ha preoccupato tutti e molti seguaci si sono felicitati per il ritrovamento.

La moglie di Paolo Bonolis nel mirino del web

Di recente Sonia Bruganelli ha postato un’immagine che ritrae il figlio Davide e alcuni amici in piscina. In particolare, dalle risposte di Sonia ad alcuni commenti si capisce che ancora una volta è finita nel mirino del web. Questa volta a mettere in discussione la sua persona non è il lusso che in molti le dicono di ostentare, ma bensì l’igiene.

Molti seguaci, infatti, hanno notato che i figli di Paolo Bonolis e sua moglie non indossano la cuffietta in acqua, (spesso obbligatoria nelle piscine). Questo ha scatenato un putiferio sul web e ancora una volta qualcuno si è mostrato offensivo verso i ragazzi…