Ultimo – Caccia ai Narcos puntata 3 luglio 2020: scatta l’operazione Cobra

Ultimo – Caccia ai Narcos torna su Canale 5 con la replica della prima puntata della quinta stagione venerdì 3 luglio 2020. Raoul Bova ha il ruolo del comandante Roberto di Stefano (Ultimo) e si impegnerà nella lotta alla criminalità, non senza esporsi a continui pericoli.

Nella puntata in onda domani di Ultimo – Caccia ai Narcos, il comandante dovrà fare i conti con un’operazione molto complicata chiamata Cobra. Si tratta di indagare sui loschi giri del narcotraffico internazionale. Si verrà a sapere che la droga tagliata in Sudamerica è arrivata in Europa grazie a potenti intermediari. Ultimo sarà chiamato a scoprire di chi si tratta. Per arrivare al suo obiettivo, il capitano dovrà però intrufolarsi nel clan come infiltrato. Si fingerà quindi un boss mafioso interessato all’acquisto di una grossa partita di droga. Saputo poi che il capo del clan è El Cobra, Ultimo cercherà di guadagnare la fiducia della sua compagna Laura.

Ultimo – Caccia ai Narcos puntata del 3 luglio 2020

Dopo accurate e pericolose indagini, il capitano verrà a sapere che i responsabili del narcotraffico sono gli uomini del clan Zetas, che agisce fa diverso tempo nell’ombra. I criminali che ne fanno parte hanno commesso nefandezze di ogni tipo, da rapimenti ad estorsioni pur di avere il predominio sul traffico degli stupefacenti. Nella puntata di domani di Ultimo – Caccia ai Narcos, Roberto fingerà di essere un narcotrafficante, così da agire sotto copertura e carpire i segreti del clan. L’obiettivo del commissario è quello di guadagnare la fiducia degli emissari in Italia degli Zetas, così da avere quante più informazioni possibili e agire a colpo sicuro. Ultimo farà così la conoscenza di El Cobra, il boss assoluto. Come farà a metterlo in manette? Inoltre, nella puntata di domani di Ultimo – Caccia ai Narcos, Roberto dovrà ottenere anche la complicità della madre di Santiago, Laura, alias la donna di El Cobra.

Dove rivedere Ultimo

Domani, venerdì 3 luglio 2020 andrà in onda su Canale 5 la prima puntata della quinta stagione di Ultimo – Caccia ai Narcos. La serie Tv con Raul Bova ha sempre ottenuto grande successo di pubblico e proprio per questo il Biscione ha deciso di riproporla in replica.

Chi non riuscisse a vedere la puntata di domani della fortunata serie Tv Ultimo – Caccia ai Narcos, può tranquillamente accedere al portale gratuito Mediaset Play, selezionando il tasto Dirette. Sul portale sono inoltre presenti tutte le altre serie Tv e soap opera in onda sulle reti in chiaro Mediaset.