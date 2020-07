Elena Sofia Ricci, la verità sul divorzio: “Mio marito mi tradiva con Nancy Brilli”

Le dichiarazioni choc di Elena Sofia Ricci

In queste ultime settimane il pubblico di Rai Uno sta avendo modo di vedere le repliche di Che Dio Ci Aiuti 5, la popolare fiction che ha come protagonista l’attrice toscana Elena Sofia Ricci. Quest’ultima è reduce anche della prima stagione di Vive e lascia vivere, cui la seconda serie è a forte rischio.

Non tutti sanno che una dei pilastri dei Cesaroni è stata sposata con Luca Damiani, dalla quale ha subito un tradimento con una sua collega di lavoro. “Il mio ex marito mi tradiva con Nancy Brilli”, ha confessato la professionista fiorentina che, a distanza di tempo, ha deciso di svelare il motivo del fallimento del suo matrimonio. La donna è convolata a nozze con Damiani circa vent’anni fa, ma a distanza di un solo anno i due avevano deciso di lasciarsi.

La replica di Nancy Brilli

In un’intervista rilasciata ad Oggi, magazine diretto da Umberto Brindani, Elena Sofia Ricci ha parlato a lungo dei tradimento del suo ex marito con una nota collega, l’attrice Nancy Brilli. “La Brilli veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito Luca”, aveva confidato la protagonista di Che Dio Ci Aiuti.

Sempre tra le pagine della stessa rivista, l’ex di Roy De Vita non per niente smentito le parole della professionista toscana, azi ha ammesso le sue colpe. “Con Elena Sofia Ricci non mi sono comportata bene. L’avevo incontrata in un viaggio in Brasile e c’era anche il marito Luca Damiani. Tra noi durò pochissimo. Damiani era un uomo molto impegnato. A qualunque ora del giorno e della notte c’erano presenze femminili nel suo camerino”, ha dichiarato l’attrice.

Elena Sofia Ricci tradita più volte? Le indiscrezioni

Nel corso della lunga intervista per il settimanale Oggi, Nancy Brilli fece intendere che oltre a lei, Luca Damiani avesse altre amanti. Ma Elena Sofia Ricci non è stata tradita solo da quest’ultimo. Sembra, stando a dei rumors, che il suo ex Pino Quartullo sia andato con altre donne, ma lui ha sempre smentito tutto.

L’uomo si è difeso dicendo di essere stato accusato per una cosa non veritiera, affermando che si tratta solo di una fake news. Al momento l’attrice fiorentina è felicemente sposata col musicista Stefano Mainetti. In una recente intervista la donna parlando del suo passato ha detto: “A quella storia non ci voglio più pensare“.