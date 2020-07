Simona Izzo, incidente in barca a Capri. “Costretta a camminare con una stampella…”

Simona Izzo ospite a C’è tempo per… di Convertini e Falchi

Negli ultimi anni, dopo la sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà per il Grande Fratello Vip, Simona Izzo ricopre il ruolo d’opinionista. Spesso la moglie di Ricky Tognazzi l’abbiamo vista nei salotti di Barbara D’Urso, ma anche in trasmissione della Rai.

Oltre ad essere una grande attrice, la professionista è una delle doppiatrice più talentuose del nostro Paese. Nelle ultime ore l’ex gieffina ha fatto preoccupare tutti coloro che la seguono in tv e sui social network per un’incidente che l’ha coinvolta. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa le è successo e in quel trasmissione ha raccontato del sinistro.

La nota doppiatrice ed attrice è caduta dalla barca

Nella terza puntata di C’è tempo per…, il nuovo programma mattutino di Rai Uno condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, Simona Izzo in collegamento ha svelato lo spiacevole incidente che gli ha causato un infortunio. Stando alle parole della nota attrice e doppiatrice, c’è stato un piccolo sinistro mentre si trovava in barca a Capri.

“Ora sto bene, sono seduta, Ricky è andato a prendere una stampella, sono caduta come un pesciolino“, ha detto la moglie di Ricky Tognazzi con tono scherzoso ai due conduttori. A quanto pare, dopo essersi infortunata l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata trasportata al pronto soccorso dell’isola per farsi visitare. Per fortuna la donna non ha riportato nessuna grave conseguenza in seguito alla caduta, ma solo un grande spavento.

Solo tanto spavento per Simona Izzo: il racconto in televisione

Intervenuta in collegamento con C’è tempo per…, Simona Izzo sempre con tono ironico ha voluto tranquillizzare tutti i suoi fan che la seguono con affetto sui canali social. Dopo essere apparsa sul piccolo schermo con una stampella, la moglie di Ricky Tognazzi ha condiviso uno scatto di lei che sorride. “A Capri prima dell’incidente in barca“, ha scritto come didascalia al fianco dell’immagine appena descritta.

Ovviamente tutti i suoi follower hanno mostrato una grande preoccupazione chiedendole se ora stesse meglio e cose le fosse successo. Un post che in pochissimo tempo ha ottenuto tantissimi likes. Per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip solo tanto spavento e una piccola botta dovuta alla caduta dalla barca.