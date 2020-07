Fedez, errore ortografico clamoroso i social “vai a studiare” (FOTO)

L’errore ortografico di Fedez fa infuriare i fan, il cantante però non risponde alle critiche

Il rapper Fedez ancora una volta scatena la furia sul web, ma stavolta non si tratta di foto o video, ma di errori di ortografia. Cosa è successo? Nulla di speciale, il cantante ha scritto qualcosa sui social ed ha commesso dei banalissimi errori ortografici.

Tuttavia, i fan non hanno apprezzato la sua scarsa cultura e così si sono scagliati contro di lui. Il rapper vanta un seguito di milioni di followers e molti di questi non hanno esitato a riprendere il loro beniamino per l’errore commesso. Fedez sta vivendo un periodo magico della sua vita, soprattutto per la famiglia che ha creato. Il cantante è fiero del piccolo Leone che ha compiuto due anni lo scorso marzo. Nelle ultime ore ha assistito al corteggiamento del piccolo verso una bambina. (Continua dopo la foto)

Fedez criticato dal web per l’errore ortografico

Fedez ha condiviso infatti alcune storie e in una di queste fa vedere ai suoi follower come il suo piccolo sia galante. Invece, nella storia seguente, ha mostrato come già fra i due bambini sia scoppiata una lite. Il rapper ha guardato questi momenti con grande tenerezza e così ha pensato di postare un commento.

Fin qui nulla di male, considerato che il commento di Fedez riguardava appunto la scena tenera fra i due bambini. Ma è stato proprio quanto ha scritto a scatenare l’ira del web, per l’imprecisione grammaticale usata. Fedez ha scritto Prima crisi cognugale riferita al video che aveva postato e condiviso con i fan. Un errore che non è sfuggito all’occhio attento dei followers.

Fedez non ha commentato l’invito a studiare

La scorrettezza grammaticale del rapper ha sollevato polemiche e critiche nei suoi confronti. Sicuramente tutti abbiamo commesso qualche errore di ortografia, tuttavia il web non ha apprezzato che fosse Fedez a farlo. Così hanno invitato il rapper a studiare la grammatica meglio prima di scrivere pubblicamente il suo pensiero. Ma Fedez non ha ancora risposto agli utenti che gli hanno inviato questi messaggi.

Il cantante ha preferito postare la sua attenzione sul suo incontro con Diego, il giovane che ha avuto il Covid 19. Il ragazzo è stato ricoverato al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Ricordiamo che questo reparto è stato realizzato grazie ai fondi raccolti dal rapper e dalla moglie Chiara Ferragni.