Beautiful Anticipazioni 2 luglio 2020: Thomas sta per confessare

Le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 2 luglio 2020 in onda su Canale 5 alle 13.40 raccontano della difficile situazione nella quale si è trovato Thomas. Il giovane Forrester, dopo aver scoperto la verità su Beth, è deciso a informare Steffy. Sua sorella deve sapere a tutti i costi che Phoebe non è in realtà la neonata partorita da Flo e che ha fatto passare per sua.

Nella puntata di domani di Beautiful, Steffy sarà sul punto di scoprire tutta la verità sulla piccola Phoebe. La giovane stilista non sa ancora che la piccola è Beth, la figlia creduta morta da Hope e Liam nel giorno in cui è stata partorita sull’isola di Catalina. Il segreto verrà a galla?

Beautiful, puntata del 2 luglio 2020 su Canale 5

Thomas non riuscirà a raccontare la verità a Steffy. Anche se con tutte le buone intenzioni del mondo, capirà che se rivelasse alla sua amata sorella chi è davvero Phoebe, distruggerà la sua vita. Inoltre, ne risentirebbe anche la sua relazione con Hope. Se la Logan scoprisse che sua figlia è viva, di certo non passerebbe più un solo minuto con lui, tornando da Liam. Nelle prossime puntate di Beautiful, il Forrester farà di tutto per tenere nascosta la verità anche alla Logan Junior.

Stando alle anticipazioni di Beautiful di domani, giovedì 2 luglio 2020 in onda su Canale 5, Steffy e Thomas avranno un piacevole incontro. Il giovane non ce la farà a raccontare alla sorella ciò che ha saputo da Flo e così diventerà di fatto un complice di Flo, Reese e Zoe. Xander, impaurito dal fatto di vedere la sua fidanzata dietro le sbarre, manterrà il silenzio a sua volta.

Il dolore di Hope