Una Vita spoiler 2 luglio 2020: Samuel ferito a morte

Imperdibile la puntata di Una Vita in onda domani, 2 luglio 2020 su Canale 5. Cosa accadrà nel quartierino di Acacias? Samuel ha cercato in tutti i modi di recuperare i soldi per salvare se stesso e Genoveva. Purtroppo, nessuno dei vicini ha voluto aiutarlo, memori del male che fece a molti di loro. La stessa Lucia non ha voluto concedergli un ultimo favore. La situazione si fa dunque molto complicata.

Stando alle anticipazioni di Una Vita della puntata di domani 2 luglio 2020, Samuel tenterà un ultimo gesto disperato per salvarsi. La fortuna però non sarà dalla sua parte. Intanto, le condizioni di salute di Lucia peggiorano progressivamente e la donna capirà di dover mettere a posto tutti i suoi affari prima di morire. Ursula le starà vicino, colpita nel profondo dal suo dolore.

Una Vita, anticipazioni 2 luglio 2020

Samuel macchinerà un piano per salvarsi. Insieme a sua moglie Genoveva appiccherà un piccolo incendio, così da distogliere l’attenzione dei vicini. Il suo obiettivo sarà raggiunto, visto che i due riusciranno ad allontanarsi senza essere visti. Proprio in quel momento però, arriverà Cristobal con i suoi uomini, deciso a riprendere con sé Genoveva. Il perfido uomo le punterà una pistola con l’intenzione di ucciderla. Stando alle anticipazioni di Una Vita, Samuel non perderà tempo per evitare il peggio.

Nella puntata di domani di Una Vita, Cristobal sparerà senza pensarci due volte. Samuel, facendo da scudo con il suo corpo alla moglie, verrà colpito in pieno petto e si accascerà a terra. Genoveva capirà che il marito non ha più speranze.

La morte di Samuel Alday

Continuando con le anticipazioni di Una Vita della puntata in onda domani, Samuel verrà portato in ospedale per tentare il tutto per tutto. I medici saranno chiari, non ci sono speranze. La Salmeron veglierà il marito per tutto il tempo, fino al tragico momento in cui esalerà l’ultimo respiro tra le sue braccia. Genoveva giurerà di vendicarsi di tutti coloro che non l’hanno voluto aiutare a tempo debito.

Infine, come svelano gli spoiler dell’episodio di Una Vita di giovedì 2 luglio 2020, Genoveva non avrà alcuna intenzione di far vedere il corpo di Samuel ai vicini e così lo veglierà in completa solitudine, affranta dal dolore. Tra le lacrime, prometterà di farla pagare molto cara a chi non l’ha aiutato prestandogli del denaro. Lucia invece si renderà conto che la malattia sta galoppando e che i suoi giorni su questa terra stanno per finire.