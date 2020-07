Il Segreto puntata 2 luglio 2020: Angustias tenta di uccidersi

Una nuova puntata in replica de Il Segreto è pronta ad andare in onda su Canale 5 mercoledì 2 luglio 2020 alle 15.40. Tristan ha capito di amare Pepa e di non poter vivere senza di lei. Vedendola giocare con Martin, le ha confidato che le piacerebbe fosse loro figlio, non sapendo che in realtà il piccolo è davvero il primogenito della levatrice. Intanto, Raimundo è sempre più vessato da Francisca e dai suoi dispetti. L’uomo ha fatto preoccupare Emilia, che crede che il padre voglia togliersi la vita, ormai prossimo alla rovina.

Nelle puntate de Il Segreto in onda questa settimana, abbiamo inoltre visto quanto sia peggiorata la salute mentale di Angustias, ora incinta di Tristan. La donna è terrorizzata dal fuoco e inoltre compie strane azioni. Francisca è decisa a farla intenare, convinta che possa rappresentare un pericolo per il nascituro.

Il Segreto puntata di giovedì 2 luglio 2020

Nella puntata di domani, Hipólito darà inconsapevolmente una grande mano ad Emilia. Il Miranar ruberà la valigetta con i progetti del signor Antúnez e gliela consegnerà. Ciò che troverà al suo interno potrebbe risollevare le sorti della locanda. Angustias non migiorerà affatto e la Montenegro spingerà per il suo ricovero, provando a convincere anche Tristan.

Continuando con la trama della soap opera Il Segreto in replica domani, Soledad sarà intenzionata a scappare con Juan. La Castro, stanca di essere sottomessa da Francisca, vorrà crearsi una famiglia lontana dal paesino. Angustias invece, in preda ad una crisi di nervi, tenterà di togliersi la vita ma verrà fermata in tempo da Tristan che a quel punto si convincerà a farla ricoverare in una clinica psichiatrica.

La confessione di Soledad

Nella puntata di domani de Il Segreto che andrà in onda su Canale 5, Tristan verrà a sapere del piano di sua sorella, intenzionata a fuggire in America con il suo amore Juan. Castro si infurierà, visto che già in più occasioni le aveva proibito di frequentare il Castaneda. A quel punto, Soledad gli racconterà una tremenda verità.

Le anticipazioni de Il Segreto dell’episodio di giovedì 2 luglio 2020 rivelano che Soledad dirà di essere stata abusata dal padre. Tristan non potrà credere ad una tale atrocità e capirà i motivi che spingono la sorella a fuggire. Nonostante ciò, il Castro non acconsentirà alla fuga e ribadirà a Soledad di non vedere mai più Juan. Ovviamente, la giovane non lo ascolterà e continuerà a vedere di nascosto il figlio di Rosario.