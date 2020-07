Nando Colelli ex gieffino, dice basta con il porno, ecco il motivo della decisione

Abbandona il porno Nando Colelli, l’ex gieffino ha preso questa decisione perché presto diventa papà e vuole sposare la sua Sara

Si era tanto parlato in passato di Nando Colelli perché aveva intrapreso la strada del porno. Adesso si torna a parlare di lui perché ha scelto di lasciare. L’ex gieffino dopo aver partecipato al Grande Fratello è infatti diventato un attore di film hard. Colelli aveva stravolto la sua vita ma ha avuto tante soddisfazioni da questa sua scelta.

A distanza di diversi anni fa ancora un cambiamento radicale e Nando Colelli ha annunciato che lascerà il cinema hard. In un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000 Colelli ha detto di voler abbandonare questo mondo e di voler vivere una vita semplice. L’attore ha rivelato di volersi stabilire a Pomezia con la sua compagna Sara.

Nando Colelli lascia il porno perché presto nascerà Riccardo

Nando è fidanzato con Sara da un anno e presto diventerà papà. Si tratta della prima volta per Colelli ed è veramente emozionato. L’attore ha confessato di amare alla follia la sua compagna e di voler stare per sempre con lei. Insieme la coppia vive a Pomezia e la compagna è incita di sette mesi. Il bebè dunque arriverà fra poco, quindi Colelli ha preso la sua decisione.

Il bambino, che è un maschietto, si chiamerà Riccardo. Ma i due hanno in programma anche le nozze. Colelli ha infatti rivelato al settimanale di voler sposare Sara. Ovviamente il matrimonio verrà dopo la nascita del bimbo, ma pare sia nei programmi della coppia. Infatti, come ha detto l’attore stesso, ci sono tutti i presupposti affinché questo avvenga e pensa di aver trovato la donna per lui.

Colelli ha detto che nel mondo hard si piange miseria

Una volta uscito dal Grande Fratello, Nando Colelli aveva scelto di entrare nel mondo del cinema hard per i facili guadagni. Colelli ha intrapreso una carriera con grandi soddisfazioni, ma ad un tratto ha deciso di abbandonare tutto. Oltre che per la nascita del figlio, il motivo per cui sta lasciando è anche perché in realtà i guadagni non sono più quelli di un tempo.

Infatti, in passato si poteva anche arricchire facendo film porno, ma oggi non è così. Inoltre, avrebbe dovuto trasferirsi a Praga per sfondare, ma non ha avuto il coraggio. Ad oggi Colella ha cambiato mestiere e di lavoro fa il verniciatore di infissi e persiane. Per arrotondare nel weekend lavora come cuoco in uno stabilimento balneare.