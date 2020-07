Temptation Island anticipazioni 2 luglio 2020: Andrea furioso

Domani, giovedì 2 luglio 2020 su Canale 5 andrà in onda la nuova edizione di Temptation Island. Anche quest’anno al timone del docu reality ci sarà Filippo Bisciglia e le coppie metteranno alla prova il loro amore in un fantastico resort in Sardegna, nel rispetto delle norme di igiene e di distanziamento sociale previste.

Sulla pagina ufficiale di Temptation Island è stato postato un video con le prime anticipazioni della puntata che andrà in onda domani, oltre alla presentazione ufficiale della coppie vip e nip che parteciperanno all’ottava edizione. Tra queste ci sono anche Antonella Elia e il fidanzato, che promettono di fare scintille per via della gelosia di lui, che non ha avuto timore di nascondere. Nella breve clip, si è visto anche il gesto di rabbia di Andrea, furioso dopo aver visionato un video della fidanzata. Ecco cosa è successo.

Temptation Island anticipazioni 2 luglio 2020

E’ furioso Andrea, uno dei partecipanti non famosi dell’ottava edizione di Temptation Island. A fargli perdere la pazienza è stato un video nella quale la fidanzata si rapporta con altri ragazzi all’isola delle tentazioni. Andrea, dopo le immagini che lo faranno arrabbiare molto, lancerà in terra una sedia, affermando di ”essere troppo” per la sua compagna che ”dopo solo tre giorni fa così”. Non sarà facile per Andrea recuperare la calma.

Nella puntata di domani di Temptation Island vedremo dunque la prima reazione forte di gelosia da parte di uno sei partecipanti ”nip” del reality show più caldo dell’estate. Sono ancora pochi i dettagli, ma dato che Andrea è vestito elegantemente, si suppone che il video in questione gli sia stato fatto vedere durante il primo falò. La rabbia di Andrea è stata tale che, una volta tornato al villaggio, ha scagliato in terra una sedia, criticando aspramente il suo comportamento.

Chi sono Andrea e Anna

Andrea ha 27 anni mentre Anna 34. La coppia deciso di partecipare al reality show Temptation Island per mettere alla prova il loro amore e soprattutto le intenzioni di lui. La differenza di età si sta facendo sentire, soprattutto per quanto riguarda i progetti di vita. Anna vorrebbe fare le cose sul serio,sposarsi e avere dei figli ma il compagno non sembra essere così propenso.

Anche Anna ha dei dubbi sul rapporto. La donna vorrebbe che Andrea fosse più deciso e prendesse una direzione certa. E’ anche per questo che vuole partecipare a Temptation Island, consapevole che la loro storia d’amore potrebbe anche finire.