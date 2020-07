Alberto Salerno “troppi gay su Rai1″ la reazione della moglie Mara Maionchi

Non si fa attendere la reazione della Maionchi all’affermazione di Alberto Salerno sui troppi gay in Rai1, lo minaccia di togliergli i social

Ha fatto discutere il tweet di Alberto Salerno sulla presenza di gay su Raiuno. Secondo lui nella rete nazionale ce ne sono troppi e bisognerebbe fare qualcosa. Probabilmente quello di Salerno era un pensiero personale che ha reso pubblico senza capire cosa avrebbe scatenato.

La sua affermazione, oltre che scatenare polemiche sul web, ha fatto indignare anche la moglie Mara Maionchi. La produttrice ha infatti sbottato e lo ha rimproverato senza mezzi termini e palesemente davanti a tutti. Il suo commento ha dato il via ad una serie di discussioni che hanno dato molto fastidio anche alla moglie. La Maionchi è nota, oltre che per la sua professionalità, anche per la sua schiettezza. Non ha infatti esitato a scagliarsi contro il marito.

Alberto Salerno critica Rai 1 per la presenza di troppi gay

Ma la Maionchi ha anche fatto di più! Dopo aver rimproverato il marito Alberto Salerno lo ha obbligato a togliere il post dal social. Tuttavia, il post era stato già letto abbondantemente e sono stati tantissimi gli utenti che si sono scagliati contro di lui. Le sue parole non sono state apprezzate e tantomeno condivise.

Alberto Salerno ha detto con molta chiarezza che ci sono troppi gay su Raiuno, fra cui Pierluigi Diaco, compagno di Alessio Orsingher, ma anche molti altri. E chi sarebbero? Forse Salerno si riferisce a qualcuno in particolare? In realtà il marito della Maionchi non ha fatto nomi, però non sono passate inosservate le sue parole. Molti utenti hanno condannato il suo commento e lo hanno ritenuto oltre che retrogrado anche omofobo.

Il post di Salerno eliminato grazie alla Maionchi

Ma quali sono state le parole esatte di Alberto Salerno? Il marito della Maionchi ha semplicemente fatto una domanda e non pensava affatto di scatenare delle polemiche. Ha anche aggiunto se su Raiuno fosse cambiato qualcosa. Il suo riferimento ovviamente è ai vertici o ad alcune decisioni che comunque vengono prese dall’alto.

Sui social si è scatenata la polemica e tanti sono stati i commenti negativi sul post di Salerno. La Maionchi, ex giudice di X Factor, non ha sopportato quel post scritto dal marito. Perciò non ha esitato a condannare quanto detto. E lo ha anche obbligato a togliere il post. Che è sparito