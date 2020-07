Claudio Lippi furioso, il retroscena sulla Rai: “Hanno agito alle mie spalle…”

Claudio Lippi deluso ed arrabbiato con la Tv di Stato: il motivo

Claudio Lippi è infuriato nero con i vertici di Viale Mazzini per aver chiuso La prova del cuoco, lo storico cooking show che da 20 anni andava in onda su Rai Uno. Il presentatore milanese nell’ultima stagione ha affiancato Elisa Isoardi formando una coppia molto salda. Come tutti ben sanno, a settembre nella medesima fascia oraria andrà in onda un nuovo programma culinario che sarà presentato da Antonella Clerici.

Al momento non sappiamo se si chiamerà La casa del bosco oppure in un altro modo. Resta il fatto che il professionista lombardo ha puntato il dito contro i dipendenti Rai, fatta eccezione la sola Isoardi. Infatti il cantante a pochissimi giorni dalla fine ddel cooking show, non sapeva se il format avrebbe chiuso i battenti o no. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha detto.

Lo sfogo del co-conduttore de La prova del cuoco

In una recente intervista, Claudio Lippi, co-conduttore de La prova del cuoco ha avuto un duro sfogo per la chiusura del cooking show di Rai Uno. “Credo sia stato un momento imbarazzante da un lato ed emozionante dall’altro. C’era molta tenerezza: era una figlia che ha lottato per confermare la validità di una scelta dell’azienda”, ha affermato il professionista milanese.

Quest’ultima ha tanta voglia di ripartire e di condurre un nuovo programma. Ricordiamo che lui e la collega Elisa Isoardi prima di tornare a fino maggio sono stati fermi tre mesi a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus.

Il possibile destino di Claudio Lippi ed Elisa Isoardi dopo La prova del cuoco

Claudio Lippi spera che la televisione di Stato non si dimentichi di lui affidandole un programma in solitario oppure per affiancare qualche suo collega. Ed Elisa Isoardi che fine farà? Dopo l’addio de La prova del cuoco, la professionista piemontese potrebbe essere spostata al pomeriggio.

Ovvero sempre su Rai Uno nello spazio che per tutta l’estate sarà occupato da Pierluigi Diaco ed Io e Te e che precedentemente vedeva la presenza di Caterina Balivo e Vieni da me. Ma gira voce che l’ex compagna di Matteo Salvini potrebbe essere spostata in una rete minore della tv pubblica, quindi Rai Due oppure la terza rete.