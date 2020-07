Naike Rivelli la soffiata bomba su Barbara D’Urso, “Un amante a Mediaset”

Non si ferma la figlia della Muti, Naike Rivelli svela che la D’Urso ha un amante a Mediaset, ecco perché la conduttrice l’ha denunciata

Se fino a ieri la figlia della Muti, Naike Rivelli, aveva inveito insieme alla madre contro la D’Urso per la denuncia, oggi si scoprono gli altarini. La conduttrice aveva un buon motivo per denunciare la modella e non è stata qualcosa fatta per caso. La denuncia ha fatto passare una parte della mattinata di domenica dai carabinieri alla Muti e alla figlia.

Il post pubblicato da entrambe ha scatenato inizialmente diverse critiche verso la D’Urso, tanto che questa ha deciso di svelare il motivo. Ma cosa p successo davvero? Ieri la Naike e la Muti hanno postato un video in cui comunicavano ai fan che si stavano recando dai carabinieri. Il motivo? La D’Urso aveva sporto denuncia contro Naike e Ornella ha accompagnato la figlia alla stazione di polizia.

Naike Rivelli ha detto che Barbara ha un amante a Mediaset

Nel video le due donne con ironia hanno detto che stavano trascorrendo una domenica alternativa. La figlia dell’attrice ha anche punzecchiato la madre per rivelare il motivo che le portava dai carabinieri. La Muti ha detto che i figli non si toccano e poiché Barbara aveva sporto denuncia contro Naike lei avrebbe protetto la figlia.

La Muti ha anche aggiunto che la D’Urso non era sua amica perché le mamme amiche non denunciano i figli delle altre. Ornella ha anche detto che visto tutti i programmi che conduce sarebbe strano non parlare di lei. D’altronde, lei parla di tutti, perché gli altri non dovrebbero parlare di lei? Quante volte ha detto cose orribili sugli altri?

Fra le Rivelli e la conduttrice non corre buon sangue

La Muti ha anche ipotizzato che probabilmente anche lei ha tante denunce, ma denunciare anche gli altri è poco carino. Insomma, le due donne ne hanno dette di tutti i colori, ma la D’Urso ha trovato il modo di difendersi dicendo la verità. Pare che Naike avesse detto che Barbara ha un amante a Mediaset.

Naike ha replicato dicendo che magari si riferisce ad un post in cui diceva che sono voci di corridoio. Ha anche aggiunto che vorrebbe essere lasciata in pace dalla D’Urso. In passato la conduttrice la chiamava per fare l’opinionista, mentre adesso passa alle denunce contro di lei. Insomma, fra la Rivelli e la conduttrice non corre buon sangue, vedremo cosa accadrà adesso!