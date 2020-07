Taylor Mega nessun dubbio la foto parla chiaro “sta con lui” (FOTO)

Taylor Mega: la quarantena ha fatto bene

Taylor Mega e Tony Effe sono ritornati insieme, adesso questa è una certezza. Durante la quarantena sono stati nella stessa casa a Milano. Forse per questo hanno scoperto si essere ancora innamorati e tanto legati l’uno all’altra. Il rapporto in questi due mesi si è rafforzato tanto. Adesso a seguito della reclusione obbligatoria hanno approfittato delle vacanze estive per organizzare una vera e propria fuga romantica e lo dimostrano le immagini pubblicate da Alfonso Signorini sul settimanale Chi.

I due si trovano sul lago di Como, i paparazzi hanno scattato foto chiarissime mentre si scambiano baci e carezze sul motoscafo noleggiato per l’occasione. Ricordiamo che Taylor Mega e il suo compagno si conoscono dal 2018, la loro conoscenza ha avuto inizio grazie ai Social, poi piano piano si sono innamorati fino ad arrivare adesso a stare insieme da circa 2 anni. Durante il 2019 si sono separati perché i problemi erano ormai diventati troppi ed è insuperabili. Ma adesso stando alle immagini hanno ritrovato la calma e la serenità di sempre. (Continua dopo la foto)

Taylor Mega le difficoltà sono state ampiamente superate

Taylor Mega e il suo uomo sono innamorati più di prima, lo dimostrano i baci passionali che si scambiano in mare aperto. Avranno sicuramente compreso che in una coppia normale i problemi sono all’ordine del giorno, dopo aver capito di amarsi davvero tanto, avranno scelto di andare oltre e superare qualunque difficoltà.

Potrebbero aver trovato la rispettiva anima gemella. D’altronde lei parlava di lui con gli occhi di una donna innamoratissima. Quindi da parte sua è vero: c’è tanto sentimento oltre che tanta passione. La conosciamo come una ragazza abbastanza libera, che non si fa assolutamente problemi. In lui ha trovato qualcosa che la tiene stretta, legata. Tanto da non averlo dimenticato nonostante i mesi di distacco.

Il ritorno da Barbara D’Urso dopo le scuse

Ultimamente, proprio un mese fa Taylor era finita nell’occhio del ciclone a causa di una foto postata sui social in cui mostra il dito medio stando accanto ad una macchina della polizia. La foto fece scalpore anche sui social dove venne accusata di non avere rispetto nei confronti di nessuno.

Anche Barbara D’Urso si era arrabbiata tantissimo in diretta rimproverandola e aggiungendo di non avere mai più intenzione di invitarla a partecipare al suo programma. Poi la ragazza ha chiesto scusa tanto che durante la cinquantesima puntata di Live è tornata in tv parlando di truffe, come se niente fosse successo