Lapo Elkann è arrivata l’ora della presentazione ufficiale

Lapo Elkann ha lasciato gli errori del passato alle sue spalle ed ha ritrovato il sorriso

Lapo Elkann sembrerebbe aver trovato il sorriso e lasciato tutto alle spalle dopo le brutte avventure che lo hanno coinvolto in prima persona qualche tempo fa. Alfonso Signorini ha pubblicato delle foto direttamente sul settimanale Chi in cui si vede l’uomo in dolce compagnia.

È insieme alla sua nuova fidanzata che a quanto pare ha scelto di presentare in modo ufficiale. Lei è stata l’unica in grado di aiutarlo dandogli una mano a venir fuori da tutti i problemi che lo avevano affossato. La donna in questione si chiama Joana ed è originaria della Spagna. (Continua dopo la foto)

Lapo Elkann, l’attuale compagna è una importantissima manager

Lapo Elkann sta con una manager molto importante, spagnola, divorziata, con due figli. La donna è molto attiva sui social, ha 47 anni, quindi è 5 anni più grande rispetto a Lapo. Questa volta per lui è una situazione davvero diversa da tutte le altre. Dice di essere realmente innamorato di lei, di aver legato tanto in modo del tutto originale rispetto alle altre donne che ha avuto e vissuto in passato. Potrebbe essere la volta buona per lui, questa potrebbe essere la donna della sua vita.

Il tutto avviene sia perché lei è una donna adulta, con un’esperienza seria ed importante alle spalle, sia perché adesso lui è un uomo cambiato sicuramente in meglio. Lui stesso ha affermato in più occasioni che merita di avere al suo fianco una donna dal pugno fermo, una persona che sappia aiutarlo dandogli il sostegno di cui ha bisogno. I due sono stati beccati in crociera alle isole Baleari. La barca è di un grande amico di Lapo.

Il passato fa parte della sua vita e non va rinnegato

L’uomo non rinnega il passato, parla soltanto di una situazione di gran lunga superiore, migliore. Per quanto riguarda gli avvenimenti negativi appartenenti al prima, dice che tutto è accaduto a causa dell’ insicurezza. Questa non gli ha permesso di costruire relazioni vere e proprie e di andare avanti. Lui in realtà non stava bene con se stesso, quindi per cercare di colmare il buco interiore andava a chiedere aiuto agli altri, accettando e accontentandosi di qualsiasi persona.

Ad ogni modo chi era sbagliato era lui e non gli altri che in qualche modo hanno cercato di affiancarlo. Non può che ringraziare tutti senza lanciare alcuna frecciatina nemmeno alle ex fidanzate. Adesso con Johanna si è aperto un mondo tutto nuovo, del quale non vuole scappare e che non vuole assolutamente perdere. A dimostrazione del fatto che è un uomo nuovo da qualche tempo sta impegnando le sue risorse economiche per aiutare i bisognosi. Ha una Onlus tutta sua, ha voglia di fare del bene non per far parlare di sé ma perché dopo l’ultimo incidente ha capito cosa è realmente importante nella vita.