Pier Silvio Berlusconi sfoggio di muscoli un 51enne da schianto (FOTO)

Piersilvio Berlusconi in veste di tronista di Uomini e Donne

Piersilvio Berlusconi si mostra senza camicia, senza cravatta, fisico bestiale contro il quale nessuno avrà mai da ridire. Alfonso Signorini per questa settimana ha una cover da fare invidia. Ecco in prima pagina il figlio dell’ex presidente Silvio Berlusconi che sembra più che se stesso, un tronista di Uomini e Donne.

Eccolo come non lo abbiamo mai visto, al mare insieme alla sua famiglia. Con lui Silvia, una delle conduttrici più leali e sincere, tra le più amate dal pubblico proprio per il suo modo di fare. I due non sono ancora sposati e non si capisce il motivo. Lui sembrerebbe esser contrario alla fede al dito.

Tutto questo comunque sia è un po’ strano, tutta la situazione è surreale. Intanto perché non siamo abituati a vedere Silvia Toffanin ed il compagno in prima pagina sui giornali visto che i giornali di gossip non parlano mai di loro. Non danno modo di farlo, non c’è proprio niente da dire. Poi in secondo luogo anche perchè nessuno si aspettava di vedere un fisico tanto invidiabile al suo fianco. (Continua dopo la foto)

Piersilvio Berlusconi fisico palestrato a 51 anni

Piersilvio Berlusconi ha fatto venire l’invidia a tutti gli uomini che alla sua stessa età non possono dire di avere lo stesso aspetto estetico. Lui non ha la pancetta, non ha quei peli di troppo, soltanto muscoli e addominali. Ciò che spicca poi è la tartaruga, la stessa che nei ragazzini magari non fa lo stesso effetto. Così ha un fisico mozzafiato e mostrandosi senza problemi ha eliminato tutte le dicerie e confermato il fatto che tiene tanto al suo aspetto fisico. L’uomo porta avanti uno stile di vita sano, mangia bene, in modo corretto e fa Fitness e palestra.

Chi Lancia l’anteprima: dopo il locktown…

Così Alfonso Signorini mostra alcune immagini in anteprima che andranno in edicola sul giornale. Dalle immagini è chiaro che Pier Silvio Berlusconi possa vantare un aspetto fisico top che lascia tutti a bocca aperta, soprattutto le donne.

Poi scrive che il lockdown è stato impossibile anche per lui, ma che forse Piersilvio è l’unico che ne è venuto fuori più in forma di prima. D’altronde si tratta di persone che non hanno tempo da dedicare alla palestra, con quel poco che riescono ad inserire tra un impegno e l’altro ottengono risultati eccellenti, figurarsi poi post quarantena. Il suo tempo è stato tutto dedicato oltre che alla famiglia alla palestra. E i risultati si vedono!