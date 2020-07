Linda Collini interpretava Cecilia Castelli in Centovetrine la ricordate? Eccola oggi (FOTO)

Linda Collini, cosa ha fatto dopo Centovetrine?

Linda Collini, interpretava il personaggio di Cecilia Castelli in Centovetrine la soap opera più apprezzata fino al 2000. La donna ai tempi vestiva i panni di una giovane ragazza, figlia di una famiglia ricca, tanto desiderata dagli uomini. Non lontano dalla sua realtà. La donna è del 1982, ha 38 anni ed ha recitato per diversi anni nella soap.

Quando questa è arrivata alla fine, lei ha portato avanti la carriera cinematografica in modo del tutto brillante dando anche vita ad un blog. Il suo blog si chiama Riso e Caffè ed è dedicato alle donne. Lì le donne si possono scambiare consigli, esperienze ed opinioni. (Continua dopo la foto)

Linda Collini a Centovetrine ha conosciuto il compagno della sua vita

Linda Collini durante le riprese di Centovetrine, tra intrighi vari ha conosciuto Igor Barbazza che ai tempi interpretava il personaggio di Damiano Bauer. Linda Collini e Igor Barbazza proseguono la loro storia d’amore e ci fanno ritornare indietro di parecchi anni, ricordando tutti i personaggi e le loro particolarità, facendoci ritornare il sorriso e gli occhi a cuoricino. La soap opera Centovetrine era la più amata di allora e probabilmente anche oggi. Colori che la seguivano ai tempi vorrebbero rivederla andare in onda su Canale 5.

I due inizialmente erano amici lui l’ha corteggiata fino ad ottenere il risultato sperato, secondo il parere dell’attore, la donna era già presa e cotta di lui sin dall’inizio. Ma non voleva darlo a vedere. Lui una sera le ha lasciato una rosa rossa, sul parabrezza. Lei la sera prima non lo aveva fatto salire a casa, dopo questo gesto tutto ha avuto inizio tra loro, è stato un punto di incontro per entrambi.

Chi è più geloso tra i due?

La gelosia? Un argomento interessante che divide i loro pareri. Lei è una donna molto gelosa, mentre lui non lo è affatto, lo dimostra il fatto che prima di stare insieme lei era una ballerina di lap dance, durante le riprese della serie TV ha cambiato tanti partner, lui però non ha mai avuto nessuna reazione negativa o esagerata.

In realtà lui avrebbe tutte le carte in regola per essere geloso, ma non lo è perchè si fida di lei. Lei no. Ad ogni modo le cose tra loro vanno parecchio bene, sono felici, amano stare insieme perché condividono tutto della loro vita, gioie e dolori, si aiutano anche ad affrontare i problemi peggiori come tutte le coppie stabili al mondo.