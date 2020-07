Veronica Burchielli ex di UeD complesso di inferiorità, il suo gesto estremo (FOTO)

Veronica Burchielli, il lato lavorativo va benissimo ma…

Veronica Burchielli sta attraversando un periodo molto brutto, che l’ha vista vicina ad un gesto estremo. L’ex tronista ha annunciato proprio in questa settimana di avere diversi progetti lavorativi che potrebbero cambiare la sua vita ovviamente in meglio. Dopo aver partecipato a Uomini e Donne, è cresciuta tanto e ha capito cosa manca nella sua vita. Inizialmente pensava di essere incompleta perché accanto a lei mancava un uomo capace di renderla felice.

Adesso invece ha capito che può esserlo anche senza avere un compagno al suo fianco. La storia iniziata dopo Uomini e Donne con Alessandro Zarino è finita male, si è conclusa da mesi ormai e non hanno più alcun rapporto non si sentono e non si vedono perché non hanno motivo di farlo. Lei però oggi ha un problema grosso, non si fida di se stessa, ha un complesso di inferiorità, non si accetta. (Continua dopo la foto)

Veronica Burchielli e i trattamenti estetici

Veronica Burchielli sta quindi lavorando sul suo corpo con trattamenti estetici di vario tipo, anche molto delicati. Ha rivelato che ha avuto tanti problemi con il corpo, tanto da pensare di fare dei ritocchi estetici estremi che nessuno si sarebbe mai aspettato da parte sua.

Gli altri la vedono bella, perfetta, lei invece si vede goffa, strana con qualcosa che non va qui e li. Così ha spiegato che secondo il suo punto di vista in lei c’è qualcosa che non va e che non per forza deve rimanere così com’è.

Il messaggi ai suoi follower non lascia dubbi

L’ex corteggiatrice e tronista anche se per poco tempo ha scelto di fare dei ritocchi che possano aiutarla a sentirsi meglio. Ha poi affermato che non ci si deve spaventare del fatto di voler cambiare qualcosa di sé, è giusto contrariamente a quanto tutti dicono. Non bisogna necessariamente rimanere nature, come si è nate. Si può apportare qualche cambiamento non eccessivo in modo da guardarsi allo specchio ed esser fiere di sè piuttosto che sentirsi brutte o avere vergogna.

Si deve andare d’accordo con se stessi, ci si deve sentire a proprio agio, di conseguenza non bisogna dare troppo peso alla gente che comunque parlerà. Il messaggio è rivolto a tutti coloro che criticano al nature, puntando sui difetti fisici ed estetici, così come a coloro che puntano il dito contro chi ha ceduto ai ritocchini. Si trova sempre da ridire, tanto vale fare ciò che può fare stare meglio.