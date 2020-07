Elisabetta Gregoraci: ‘Sono una mamma rap grazie a Nathan’

Elisabetta Gregoraci è stata recentemente intervistata da Nadia Accardi di Grand Hotel. L’ex di Flavio Briatore ha confidato all’inviata di essere stata sempre un’amante della musica, fin da ragazzina. Nel corso degli anni, ne ha ascoltati di artisti: Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Laura Pausini e ora, grazie al figlioletto Nathan Falco, ha scoperto anche il rap.

L’ex modella e conduttrice televisiva ha confidato di amare particolarmente Coez. In seguito, la 40enne ha iniziato a canticchiare una parte del brano del cantautore originario di Nocera inferiore: “È sempre bello”. Elisabetta ha precisato di intonarlo spesso quando è sotto la doccia.

Elisabetta Gregoraci: 40 anni e non sentirli

Gregoraci ha compiuto 40 anni, ma fisicamente ne dimostra la metà! Nadia Accardi si è sorpresa di come la showgirl, invece di essere una diva irraggiungibile e un po’ capricciosa, sia in realtà una donna cordiale, affabile e con uno spirito di adolescente, dato che, nel corso dell’intervista, ha rappato un brano di Coez senza alcuna difficoltà. I brani del cantautore campano sono ascoltati soprattutto dai giovanissimi. Come ha spiegato Elisabetta, è stato suo figlio Nathan a farle scoprire questi nuovi artisti.

Una mamma come tante altre Elisabetta Gregoraci, che invece di trascorrere ore tra fitness e massaggi nella sua villa di Montecarlo, ama passare il tempo con suo figlio Nathan Falco giocando con lui a monopoli e cucinandogli pietanze squisite per il pranzo e la cena. I piatti che ama più preparare sono pasta al forno e polpette. Una famiglia molto religiosa, dato che Elisabetta fa sempre recitare le preghierine di notte al suo bambino, prima che si metta a letto.

“Sono soddisfatta di me stessa”

Elisabetta Gregoraci ha dichiarato che ama alzarsi presto la mattina e sentirsi soddisfatta di lei stessa. Per questo ha voluto sempre lavorare e affrontare ogni sfida con il massimo impegno. Elisabetta Gregoraci può vantare un curriculum di tutto rispetto: a soli 18 anni lasciò la sua città originaria, Soverato, per andare a fare la modella. Più tardi, è risaltata anche nei panni di conduttrice di show comici, Made in sud in primis.

Si è cimentata anche nel cinema, interpretando il personaggio storico di Mata Hari, non esitando a invecchiarsi e imbruttirsi nel film Via dell’Aspromonte di Mimmo Calopresti. Qui Elisabetta Gregoraci ha recitato al fianco di artisti del calibro di Sergio Rubini.

Adesso, l’ex di Briatore si prepara per una nuova avventura televisiva nella prossima stagione autunnale: sarà infatti nel cast della nuova edizione del Grande fratello vip. Non dimentichiamo, inoltre, la sua conduzione estiva di Battiti Live in onda su Italia 1 a fine luglio.