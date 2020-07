Benedetta Rossi, svelato il suo difetto fisico: la confessione della cuoca

Benedetta Rossi ha postato, sul suo account ufficiale di Instagram, in lungo video in cui parla di un suo piccolo problema. Con la sua solita genuina ironia, Benedetta, come è ormai affettuosamente chiamata dai suoi tantissimi followers, riesce ad alleggerire qualsiasi argomento. La 48enne di Porto San Giorgio, ha svelato il suo piccolo difetto fisico.

Il nuovo look di Benedetta Rossi

Dopo giorni di apprensione per il suo cane Nuvola – amatissimo dai fans di “Fatto in casa con Benedetta” – l’anziano pastore maremano che vigile sulla sua casa di campagna, Benedetta può tirare un sospiro di sollievo. La food blogger più amata dagli italiani – tra gli ascolti tv, il suo canale youtube, i libri ed i social sono numeri da capogiro – è tornata su Instagram. Nel video Benedetta, in compagnia di suo marito Marco, che spesso appare nel programma targato Food Netwoork, è intenta ad indossare occhiali nuovi.

Benedetta ha spiegato ai suoi fans che le sono stati prescritti occhiali nuovi da vista sia a causa della stanchezza sia per il tanto tempo passato davanti al computer. I due coniugi, affiatatissimi, giocano con il nuovo look della cuoca contadina. Marco Gentili tranquillizza sua moglie, che chiede intanto ai suoi fans se gli occhiali siano poco femminili.

Benedetta e Marco giocano come due adolescenti

I due continuano nel video a giocare e ridere con i loro fans, sembrano una coppietta di ragazzini innamorati. Alla fine è proprio la loro semplicità a dare quel tocco in più al personaggio televisivo e social di Benedetta. Ad un certo punto, Marco, si rivolge a suo moglie dicendo che ha un orecchio più alto e uno più basso, per questo non ha mai portato occhiali in vita sua.

Marco, evidentemente sorpreso dalla notizia, mentre sua moglie prova un paio d’occhiali da sole, prende una livella a bolla. Tra le grosse risate appoggia lo strumento da lavoro sugli occhiali che sta indossando Benedetta. I fans sembrano apprezzare, tra le tantissime reactions e risate tra i commenti.

Alla fine i due concludono il video invitando i grandi produttori di occhiali a ricordare chi, come Benedetta, ha delle orecchie non proprio invidiabili. Con questo, la cuoca, ha voluto anche zittire le ultime polemiche sotto i suoi post. Benedetta, infatti, era finita nel mirino degli haters, finendo nel ciclone del body shaming.