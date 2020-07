Naike Rivelli a gambe aperte imita Barbara D’Urso, continua la guerra social (VIDEO)

Ormai sembra davvero guerra aperta tra Naike Rivelli e Barbara D’Urso. La figlia di Ornella Muti dopo aver ricevuto una denuncia penale da parte della conduttrice Mediaset, ha sferrato un nuovo attacco. La sua storia su Instagram, dove è attivissima, ha lasciato tutti a bocca aperta, sopratutto quando è partita la sua parodia a gambe aperte.

“Questa è una gag sto scherzando! In realtà sono qui perché vorrei parlare di cose serie” – chiosa Naike e continua dicendo: “vorrei fare il mio ultimo exploit sulla signora Barbara D’Urso, perché dopodiché anche io ho dei legali ottimi che se ne occuperanno quindi non ne parlerò più”.

Naike Rivelli prende in giro Barbara D’Urso

Naike Rivelli si è rivolta direttamente a Barbara D’Urso e ai suoi fan parlando di quando la presentatrice ha invitato nel proprio studio Francesco Nuti. “Hai parlato dell’emozioni, della disperazione e degli equivoci, quindi cose che forse potevano essere, ma non erano sicure, le hai fatte annunciare in televisione creando dei mega gossip”, ha specificato.

Dopo questo Naike Rivelli ha insinuato che nei salotti di Barbara D’urso tutto si può dire, a differenza di altre trasmissioni. Il tutto a gambe aperte ‘imitando’ il modo in cui Carmelita è solita sedersi in poltrona nei suoi programmi. Un vero e proprio affronto che ha scatenato un nuovo caos sui social tanto che sono arrivate addirittura diffide e denunce penali. Naike Rivelli è stata denunciata per due motivi: uno per diffamazione e l’altro per aver sfruttato il suo nome. (Continua dopo il video)

Forti accuse tra la conduttrice Mediaset e Naike

Naike Rivelli di certo ci è andata giù pesante con la conduttrice Mediaset. Stando alla sua opinione una giornaliste vera dovrebbe mettersi in gioco apertamente, parlando al pubblico in modo diretto senza mandare letterine ai carabinieri. La figlia di Ornella Muti ammette il suo ‘sbaglio’ nei confronti di Barbara confessando di aver fatto dell humor su di lei, ma in modo ironico. La D’Urso purtroppo non l’ha prese bene e ha proceduto per vie legali.

Per ora quindi, tra le due non corre buon sangue e come detto in precedenza anche Naike e sua madre hanno esporto denuncia. Le due donne si sono difese affermando che alcuni loro materiali (riferendosi ai social) sono stati usati e strumentalizzati negli anni nelle sue trasmissioni.