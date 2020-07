Mara Carfagna mostra il suo pancione a Capri, ecco le foto (FOTO)

Mara Carfagna: costume intero e forme morbide, la deputata è bellissima

Mara Carfagna finalmente esce allo scoperto e si mostra a Capri con un bellissimo pancione di fianco al suo compagno Alessandro Ruben. Su di lei i gossip impazzano da circa due mesi, si era già capito che la deputata fosse in dolce attesa, ma non ha mai voluto confermare o smentire. Tanti articoli di gossip ne hanno parlato lanciando l’interrogativo per poi arrivare alla pubblicazione di queste foto. Magari non ne hanno voluto parlare prima d’ora perchè non era il momento?

Adesso sembra essere tutto piuttosto chiaro. La donna ha scelto di rilassarsi sugli scogli indossando un costume intero nero. Tutte le sue forme sono in mostra, è bellissima, perfettamente in linea nonostante la gravidanza. Sarà mamma ad ottobre, sembrerebbe stare abbastanza bene, lei ed il compagno sono felici e innamorati. In tante foto pubblicate da Chi, sono impegnati tra coccole e baci, tra un tuffo e l’altro. (Continua dopo la foto)

Mara Carfagna, finalmente la gravidanza dopo una relazione che dura ormai da anni

Mara Carfagna e Ruben sono fidanzati ormai da tanti anni. Lui è più grande di lei e come qualunque donna sogna, la protegge, si prende cura di lei ogni giorno, anche in mare iin vacanza. Le foto mostrano l’uomo che la bacia sotto il sole, la ricopre di attenzioni, è molto premuroso soprattutto visto lo stato interessante della donna. Anche mentre Mara fa il bagno, lui non la lascia mai sola, anzi la guida in acqua, facendo molta attenzione ai movimenti. Poi vanno sugli scogli e li si godono il sole.

In questi giorni la coppia ha alloggiato in una villa, proprio lì vicino. L’estate trascorrerà tra Roma e la Campania, dove lei è nata. Mentre per quanto riguarda la piccola, perchè sarà una femminuccia, molto probabilmente si chiamerà Giulia, anche se la notizia non è stata confermata.

Alessandro è già papà. Come sarà la piccola in arrivo?

Il compagno di Mara è già papà, ha una bimba avuta dal matrimonio precedente, si chiama Eleonora. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale, tutto procede a gonfie vele, molto probabilmente dopo la nascita della bimba ci sarà un matrimonio, che verrà festeggiato in grande. Almeno per il momento però non ne hanno voluto parlare, quindi si saprà tutto a tempo debito.

Non sappiamo nemmeno che tipo di rapporto c’è tra Mara e l’ex compagna del suo uomo, o se è in rapporti con la figlia Eleonora. Intanto i curiosi non vedono l’ora di conoscere la piccolina in arrivo, sapere a chi somiglierà. Sicuramente alla mamma, ex Miss, una donna di grande fascino che ha tutto al posto giusto, anche adesso come ogni donna in gravidanza desidererebbe essere.