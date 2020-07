Oroscopo 2 luglio 2020: Ariete problemi in amore, Capricorno osate di più

L’Oroscopo del 2 luglio esorta i Capricorno ad essere più audaci nel lavoro esponendosi maggiormente. Gli Ariete, invece, potrebbero attraversare un momento un po’ no, così come i Pesci.

Oroscopo da Ariete a Vergine del 2 luglio

Ariete. In amore potrebbe esserci qualche problema in vista. Tendenzialmente siete spinti a tenervi tutto dentro senza affrontare le conseguenze delle vostre azioni. Sappiate che questa situazione potrebbe condurvi verso una strada senza uscita. Nel lavoro c’è qualche tensione con i colleghi.

Toro. Vi state concentrando troppo su cose futili e prive di importanza e questo vi sta facendo perdere di vista alcuni aspetti fondamentali della vita. Nel lavoro ci sono delle novità in arrivo e delle possibili nuove collaborazioni a cui dare luogo. Pensate bene alle prossime mosse.

Gemelli. Molte delle vostre certezze potrebbero cadere drasticamente. Cercate di non credere a tutto ciò che vi dicono e pensate con la vostra testa. A partire dalla metà del mese, però, potrebbero esserci degli interessanti risvolti, ma dovrete essere sagaci ed audaci sapendo cogliere l’attimo.

Cancro. Se reputate che qualcuno non si stia comportando in modo corretto nei vostri confronti, allora eliminatelo completamente dalla vostra vita. L’Oroscopo del 2 luglio vi esorta a non fatevi mille domande e siate più risoluti. In amore ci sono dei cambiamenti, se saprete adattarvi potreste presto raccogliere i frutti del vostro impegno.

Leone. Credete di più in voi stessi e nelle vostre potenzialità. Non lasciatevi abbindolare da chi proverà con ogni mezzo a convincervi di qualcosa. Seguite la vostra testa e il vostro istinto e certamente non sbaglierete. In amore siete pronti ad assumervi le vostre responsabilità facendo passi importanti.

Vergine. Forse avete sottovalutato qualche aspetto della vostra vita e adesso ne potreste pagare le conseguenze. Se le cose non vanno come avevate immaginato non cercate in tutti i modi di cambiarle. Nel lavoro ci sono delle decisioni da prendere, alcune delle quali sono anche parecchio importanti.

Previsioni astrologiche fino a Pesci

Bilancia. Qualche tensione sul lavoro potrebbe rendervi particolarmente nervosi. Cercate di non riversare il vostro stato d’animo turbato sul partner. Mai come in questo periodo siete complici e in sintonia, pertanto, non rovinate tutto per una sciocchezza. L’unico modo per uscire indenni da questi problemi è restare calmi.

Scorpione. Le cose stanno andando tendenzialmente bene, ma ciò non vuol dire che dovete abbassare la guardia. Gli intoppi arrivano proprio quando meno ve l’aspettate, pertanto, siate cauti e vigili. In amore c’è sintonia con il partner. Approfittate di questo momento per fare una piccola fuga.

Sagittario. Ci sono situazioni a cui non siete ancora pronti. Forse avete fatto il passo più lungo della gamba ed ora potreste avere un po’ di paura. L’unico modo per capire se state percorrendo il giusto cammino è quello di fermarvi e chiedervi di cosa avete realmente bisogno. Su l lavoro c’è stabilità.

Capricorno. L’Oroscopo del 2 luglio dice che siete molto carichi e propositivi nel lavoro, tuttavia, siete un po’ troppo timorosi nell’esporvi. Se state pensando ad un nuovo progetto, fatelo presente al vostro capo. Il carisma che caratterizzerà queste giornate vi renderà irresistibili. Anche in amore i sarà una ripresa.

Acquario. Siete sommersi dagli impegni e anche dalle preoccupazioni. Ricordate che non siete indistruttibili e, soprattutto, non potete fare tutto da soli. Fermatevi un attimo e concedetevi una pausa pensando ad altro. Insistere troppo sulle cose vi porterà a confondere ancora di più le idee.

Pesci. Una tempesta si abbatterà sulla vostra vita e questo potrebbe destabilizzarvi parecchio. Ricordate, però, che così come in natura, anche nella vita è necessario effettuare dei cambiamenti. Non tutti i mali vengono per nuocere, pertanto, quando sarete più lucidi potrete apprezzare le novità.