“Ambra Angiolini si è sposata in gran segreto con Massimiliano Allegri”: il retroscena svelato da un vip

Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini in vacanza insieme

Dopo una lontananza durata all’incirca tre mesi, Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini finalmente si sono rivisti. I due innamorati sono stati sperati a causa della quarantena per il Covid-19 e ora si stanno rilassando insieme, facendo una specie di luna di miele. A quanto pare i due sono innamorati più che mai e il loro rapporto si è rafforzato sempre di più.

Stando alle ultime indiscrezioni date da Jonathan Kashanian nella sua rubrica a Detto Fatto, addirittura l’allenatore di calcio e la nota attrice si sarebbero sposati in gran segreto. Un matrimonio avvenuto tempo fa e che lo stesso ex gieffino aveva rivelato. A tal proposito il collega di Bianca Guaccero ha detto: “Si sono sposati in gran segreto. Il mistero si infittisce, indagheremo per voi”. Sarà vero oppure l’opinionista ha preso una cantonata?

Per Jonathan Kashanian Ambra e Massimiliano si sono sposati in gran segreto

Nella puntata di Detto Fatto in onda mercoledì 1° luglio 2020, l’opinionista Jonathan Kashanian ha svelato un clamoroso retroscena sulle nozze segrete tra Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. Tuttavia quest’ultima più di un’occasione ha smentito categoricamente la notizia.

L’ex gieffino, parlando con Bianca Guaccero e rivolgendosi al pubblico di Rai Due, ha detto: “Durante un’intervista a Massimiliano Allegri, un giornalista ha detto: cosa risponde alla sua compagna che dice che voi due non vi sposerete mai? Le rispondo che è una bugiarda, perché siamo già sposati“. Anche se l’ex ragazza di Non è la Rai continua a dire che non è la moglie dell’ex allenatore della Juventus, alcuni suoi fan non le credono.

Il retroscena sull’ex di Francesco Renga

Nella sua rubrica a Detto Fatto, Jonathan Kashanian non si è occupato solo del presunto matrimonio in gran segreto di Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. L’ex gieffino ha parlato anche degli esordi della professionista che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo facendo anche la cantante molto apprezzata. Ricordiamo ancora le sue performance a Non è la Rai, il programma di Gianni Boncompagni che le regalò la popolarità e il successo.

L’ex concorrente del Grande Fratello, rivolgendosi alla collega Bianca Guaccero ha detto che l’ex di Francesco Renga era una ragazza sicura di sé. Talmente certa delle sue doti che all’epoca diceva: “Sono più brava di Giorga e di Madonna, ormai so fare tutto da mito“. C’è da sottolineare che che la Angiolini è una donna molto ironica.