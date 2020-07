Stefano De Martino beccato con una bionda: ha già dimenticato Belen Rodriguez [FOTO]

Riccardo Signoretti lancia un nuovo scoop su De Martino

Nel nuovo profilo Instagram di Riccardo Signoretti è apparsa la copertina dell’ultimo numero di Nuovo, il magazine di cui lui è direttore. Una prima pagina interamente dedicata a Stefano De Martino che attualmente è impegnato con Made in Sud al fianco di Fatima Trotta. Nella foto in questione si vede l’ex marito di Belen Rodriguez insieme ad una misteriosa ragazza bionda.

Sopra lo scatto è stato messo un titolo a caratteri cubitale che recita: “Il conduttore prende il largo con una bionda…”. A quanto pare il ballerino napoletano e quella giovane sembrano essere molto affiatati e di certo non sembrano dei semplici conoscenti. Sembra proprio che il padre di Santiago abbia dimenticato la soubrette argentina. Ovviamente dopo la diffusione dell’immagine sul web è iniziata la caccia al nome. Chi è questa ragazza?

Stefano De Martino insieme ad una bionda, Belen Rodriguez affranta

Sempre nella medesima copertina del periodico di gossip Nuovo si vede Stefano De Martino e la ragazza bionda dalla quale non si conosce la sua identità. I due si trovano in barca al largo di Napoli, città nella quale il ballerino si è trasferito da un paio di mesi per condurre Made in Sud. Nella stessa rivista diretta da Riccardo Signoretti si legge che Belen Rodriguez non avrebbe reagito benissimo a questa nuova notizia.

Sembra proprio che la presentatrice di Tu si qua vales sia molto affranta e che non se ne fa una ragione. “Belen Rodriguez non si dà pace per la dolorosa rottura con il marito…”, si legge sul noto settimanale prodotto da Cairo Editore. E se la modella è triste e sconsolata, il danzatore partenopeo si sta dando alla pazza gioia. (Continua dopo il post)

Ascolti al top per Made in Sud

Sembra non avere pace questa stagione di Made in Sud. Dopo il rinvio da marzo a maggio per la pandemia da Covid-19, le prime tre puntate sono andate in onda in tre serate differenti della settimana. Nonostante la decisione assurda della Rai, gli ascolti del programma comico di Rai Due sono stati ottimi, soprattutto in Campania.

Lunedì scorso, il terzo appuntamento con Stefano de Martino, Fatima Trotta e tutto il gruppo di attori sono stati seguiti da oltre 1,4 milioni di telespettatori e il 7,40% di share. Dei dati Auditel più che soddisfacenti tenendo conto che siamo in piena estate e molta gente la sera esce.