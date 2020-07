Davide Basolo, “Se non è invidia…”,ecco lo sfogo sui social (FOTO)

Davide Basolo, chi è invidioso del misterioso corteggiatore?

Davide Basolo o meglio conosciuto come l’Alchimista a coloro che hanno seguito Uomini e Donne ed il trono di Giovanna Abate, arrivato al termine in un modo decisamente particolare ed alternativo, si è sfogato attraverso le storie di Instagram. Ma cosa è successo? In questi giorni Sammy, la scelta di Giovanna sarebbe stato visto in giro insieme all’ex di Davide proprio nello stesso posto in cui era presente anche lui.

Una coincidenza a tutti gli effetti che però ha dato modo ai follower dell’Alchimista di parlare e straparlare. Così ha scritto un messaggio sulle storie affermando che molte persone parlano di lui da mesi senza conoscerlo e senza che lui abbia mai pronunciato il loro nome, quindi questo lo porta a pensare si tratti soltanto di invidia. Ma il destinatario della frecciatina al momento non ha un nome, a chi si è rivolto Davide? (Continua dopo la foto)

Davide Basolo, le sue parole sono dirette ad Alessandro o a Sammy?

Davide Basolo potrebbe aver lanciato la frecciatina anche semplicemente ad un suo conoscente, qualcuno del suo paese, insomma qualcuno con cui non ha contatti ristretti. In questo caso infatti avrebbe potuto preferire scrivere il messaggio ad esempio sullo stato di WhatsApp.

Molto più diretto e semplice da fare arrivare al destinatario. Invece ha scelto un social, per colpire magari qualcuno di più lontano.Ovviamente non è detto sia così. C’è qualche piccola possibilità che tutto questo abbia a che fare con Uomini e Donne o con ex partecipanti al trono, Alessandro Graziani o Sammy.

Giovanna potrebbe aver cambiato idea, chissà se adesso non tornerà indietro

Tutto ciò che è stato detto fino ad ora è soltanto frutto di ipotesi, la verità non c’è ancora e molto probabilmente non verrà mai fuori. La stessa cosa vale per la scelta di Giovanna, ci si chiede: la tronista è ancora sicura della scelta che ha fatto? Ricordiamo che scelse di uscire dal programma con Sammy con il quale ha vissuto un rapporto, una conoscenza di alti e bassi, pochi alti e molti bassi.

Era tanto attratta dall’Alchimista ma non abbastanza da sceglierlo. Sapeva che fuori lei e Sammy avrebbero avuto parecchi problemi, eppure è andata incontro al suo destino. Infatti già da qualche settimana si vocifera che i due si sono lasciati e a quanto pare è proprio vero. Davide ha preferito non dire la sua, non è troppo difficile capire che per lui è stata una soddisfazione, lo aveva capito sin da subito che le cose sarebbero andate così. Lui l’aveva avvisata, lei però tanto presa non ha cambiato idea. E adesso cosa succederà?