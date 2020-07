Pierluigi Diaco contro Alberto Matano, violenta lite dietro le quinte Rai: il rumor

Pierluigi Diaco avrebbe attaccato Alberto Matano

Nonostante siano trascorsi alcuni giorni si continua a parlare della querelle tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Oltre al pubblico anche personaggi dello spettacolo si sono schierati nella parte di una o dell’altro. Tra questi anche il padrone di casa di Io e Te Pierluigi Diaco in onda nel pomeriggio di Rai Uno.

Secondo a quello che riporta il noto fotografo Alan Fiordelmondo su Instagram, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi avrebbe attaccato in modo duro il giornalista calabrese e difeso a spada tratta la la soubrette romana.

Stando all’indiscrezione, la lite sarebbe avvenuta giorni fa fuori la sede Rai in via Teulada a Roma. In poche parole Diaco ha accusato l’ex volto del Tg1 di aver fatto fuori la Cuccarini da La vita in diretta. E in tutto questo quale è stata la reazione di Matano? Stando ai presenti l’uomo non ha detto nulla per non alimentare ulteriormente la polemica. Sarà vero questo rumor? Andiamo a vedere le ultime informazioni su questa storia.

Il sostegno di Diaco a Lorella Cucacrini

Qualche giorno fa prima che La vita in diretta andasse in pausa estiva, Pierluigi Diaco ha scritto delle parole al miele su Twitter rivolte alla collefa Lorella Cuccarini. “Domani la mia amica Lorella Cuccarini conclude la sua eccezionale esperienza alla guida de La vita in diretta. Si è contraddistinta per competenza e senso del dovere. È una professionista che lavora con passione e correttezza. Le auguro che la vita professionale continui a darle ciò che merita”, ha scritto il giornalista il giorno precedente che la soubrette presentasse la famosa lettera. (Continua dopo il post)

Alberto Matano sceglie la strada del silenzio

E se Lorella Cuccarini, attraverso la lettera e Pierluigi Diaco con un attacco all’aperto, Alberto Matano ha scelto la strada del silenzio. Il giornalista calabrese certo della sua conferma a La vita in diretta non ha proferito parola sulla polemiche che si è sollevata a poche ore prima della conclusione del format di Rai Uno.

Nel frattempo, a settembre l’ex volto del Tg1 condurrà in solitaria la trasmissione di cronaca e spettacolo come fecero tempo fa Michele Cucuzza e Lamberto Sposini. Quindi, dopo anni di coppie nella prossima stagione il pubblico vedrà solo un conduttore.