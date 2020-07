Maria De Filippi svela perché continua a fare Amici: “Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato…”

Maria De Filippi si confessa al magazine Oggi

Maria De Filippi è ufficialmente in vacanza anche se su Canale 5 sta per partire la settima edizione di Temptation Island. Essendo più libera la regina della televisione italiana è stata raggiunta da un giornalista del magazine Oggi per farle una lunga intervista. Queen Mary ha parlato un po’ di tutto, in particolare della sua vita professionale e di quello che è accaduto negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

La moglie di Maurizio Costanzo tra i vari argomenti toccati ha anche spiegato alla stampa per quale motivo continua ad andare avanti con il talent show Amici e quale è stata la richiesta del suo editore, Pier Silvio Berlusconi. Ma ha speso delle parole anche per ex allievi che ormai sono diventati delle icone della musica italiana come: Alessandra Amoroso, Emma Marrone ed Elodie Di Patrizi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato.

Le dichiarazioni su Amici e sull’editore Pier Silvio Berlusconi

Intervistata dal settimanale diretto da Umberto Brindani, Maria De Filippi riferendosi al talent show ha riferito: “Amici? Pier Silvio Berlusconi mi ha lasciato libera di decidere, ma sapevo che se non avessi fatto Amici sarebbe stato un casino per la pubblicità, e io l’ho fatto”.

Quindi l conduttrice pavese avrebbe continuato a fare il programma che quest’anno ha visto la vittoria di Gaia Gozzi per una questione economica? Nel frattempo, anche se non ci sono ancora delle conferme ufficiali, il prossimo autunno dovrebbe prendere al via la ventesima edizione, un bel traguardo per Queen Mary.

Confermato Amici 20 mentre Amici Celebrities potrebbe non andare in onda

E se è quasi certa una nuova stagione di Amici tradizionale, sembra più remoto vedere la seconda edizione di Amici Celebrities. Lo scorso autunno il talent show dedicato ai vip non ha brillato dal punto di vista degli ascolti. Ma le confessioni di Maria De Filippi al periodico Oggi non sono terminate qui.

Infatti, la professionista di casa Mediaset ha parlato a lungo anche del figlio Gabriele e soprattutto del marito Maurizio Costanzo. Ricordiamo che il mese prossimo i due conduttori festeggeranno un traguardo molto importante ovvero quello dei 25 ani di matrimonio. Cosa faranno per le nozze d’argento? La solita vacanza ad Ansedonia e il giro in barca?