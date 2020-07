Marica Pellegrinelli ex compagna di Eros Ramazzotti, svelato il nome del suo nuovo amore

Marica Pellegrinelli è innamorata, il fortunato è un suo collega

Marica Pellegrinelli esce allo scoperto, l’ex moglie di Eros Ramazzotti è nuovamente innamorata e oggi è una certezza. Fino ad ora la donna ha cercato di mantenere quanto possibile segreto il suo nuovo fidanzato, ma adesso il nome è venuto fuori.

Si tratta di un modello, si chiama Paul Ferrari. Indossatore di 30 anni, nato a Bergamo, proprio dove è nata anche la donna. I due si sono conosciuti sul set fotografico, hanno avuto a che fare per qualche tempo per questioni lavorative e si sono innamorati, a prima vista.

Marica Pellegrinelli avvistata tra baci e tenerezze proprio con Paul

Marica Pellegrinelli non ha rinunciato alle uscite con lui ed ecco infatti che sono stati subito beccati in atteggiamenti abbastanza evidenti ed inequivocabili. Atteggiamenti intimi, baci abbracci e sorrisi non sono mancati, quindi possiamo affermare che la donna dopo la fine del matrimonio si è ripresa abbastanza in fretta. Un matrimonio alle spalle, Eros Ramazzotti e Charley Vezza, tutto dimenticato.

Oggi si riparte da un collega con il quale sembrerebbe aver trovato l’intesa e la voglia di ricominciare. Dopo la quarantena e durante la pandemia si è più volte parlato di un possibile ritorno di fiamma tra lei ed Eros a causa di Aurora Ramazzotti. A parte che la nuova storia d’amore toglie qualunque ipotesi, possiamo dire che i due non hanno più alcun rapporto amoroso già da tanti mesi. Sono soltanto buoni amici, sono rimasti in contatto per il bene dei figli, Raffaella Maria che ha 8 anni e Gabrio Tullio che ne ha 5.

La donna sta crescendo i suoi figli da sola, in collaborazione a distanza con Eros

E’ proprio lei a seguirli personalmente, ad educarli e a preoccuparsi per loro giorno e notte. Non ha mai contato sull’appoggio di nessuno, nemmeno su quello di Eros che è lontano, anche se lo è soltanto fisicamente. Su Eros Marica ha sempre detto che non le ha mai fatto mancare nulla, ovviamente la stessa cosa vale per i figli che hanno sempre avuto l’appoggio e la presenza del padre anche se virtuale.

Su di loro il gossip è sempre impazzato, ma lei in qualunque occasione ha deciso di non parlare e di non rispondere alle malelingue. Il tutto per non dare modo di continuare a parlare e straparlare del nulla. Ci tiene alla sua privacy, anche se non sempre…come dimostrano le foto andate su internet e che in pochi secondi hanno fatto il giro del mondo.