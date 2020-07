Paolo Ruffini, nuovo amore dopo Diana Del Bufalo? (Foto)

Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo si sono detti addio da diversi mesi ormai. Se, da un lato, l’ex concorrente di Amici pare essere di nuovo in coppia, anche Ruffini non sembra da meno. Nelle ultime ore, infatti, il noto attore toscano è stato paparazzato con una ragazza che sarebbe il nuovo amore del ragazzo.

Su di lei sappiamo davvero poco. Sembra, tra le poche cose, che la possibile nuova fiamma di Paolo Ruffini si chiami Simona. Null’altro si sa della sua vita anche perché non si tratta di un volto noto. Le foto ritraggono i due ragazzi durante una cena a Roma terminata con l’ingresso dei due all’interno di casa di lei. Scopriamo qualcosa in più!

Paolo Ruffini, vita sentimentale travagliata

Paolo Ruffini, l’attore livornese tra i più amati in Italia, ha avuto una vita sentimentale abbastanza travagliata fino a questo momento. Nonostante, infatti, abbia poco più di 40 anni, l’attore ha già un matrimonio di sei anni con l’attrice Campolongo e una relazione importante durata ben quattro anni, dal 2015 al 2019, con Diana Del Bufalo. Due storie importanti che, però, hanno avuto un epilogo non proprio tra i più felici.

La fine della storia con la Del Bufalo, in particolare, l’ha visto al centro del gossip per settimane. Adesso, in base a quanto pubblicato sulle pagine del nuovo numero del settimanale Chi di Alfonso Signorini, Paolo Ruffini sarebbe nuovamente innamorato. Le foto in cui è stato paparazzato insieme ad una bella mora durante una cena nella Capitale non sono passate inosservate.

Un amore tutto nuovo

Le foto pubblicate su Chi non sembrano lasciare spazio a dubbi: Paolo Ruffini ha ritrovato la serenità accanto ad un’altra donna. Nella vita del conduttore di Colorado, quindi, pare essere tornato il cielo azzurro dopo la vera e propria burrasca che l’ha travolto lo scorso inverno con la fine della sua ultima storia. D’altro canto, anche per Diana Del Bufalo sembra essere tornato l’amore trovato vicino a Edoardo Tavassi, il fratello della celebre Guendalina che, anni fa, partecipò al Grande Fratello.

Per quanto riguarda, invece, l’identità della nuova compagna di Paolo Ruffini, non si sa nulla. L’unico dettaglio noto di questa bella mora con cui Ruffini ha cenato e con cui si è soffermato, nel dopo cena, proprio a casa di lei è il nome: Simona. È chiaro che nuovi dettagli potrebbero apparire presto all’orizzonte con i fans letteralmente impazziti per questa nuova storia d’amore.